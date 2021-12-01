助漁民突破產銷困境 國內首座水產加值打樣中心啟用

行政院農委會水產試驗所為突破市場不確定等因素及產銷障礙，創立全台首座「水產加值打樣中心」，從生產到初級加工推動一元化管理，並將技轉漁友，鼓勵申設初級加工廠。農委會主委陳吉仲更表示，未來會有72億的預算補助農友施設冷鏈設備，且至少補助一半。

全國首座水產加值打樣中心設於水試所高雄沿近海資源研究中心，內設分級、分切、汆燙、乾燥、熟成、二去三去（去鱗、去鰓、清內臟）等六大加工類型，漁友接受技術輔導後，可向在地縣市政府申請初級加工執照，通過者可核發初級加工廠登記證。

農業委員會主委陳吉仲今南下為水產加值打樣中心揭牌，他指台灣水產品長期產銷價格不好，未來水產加值打樣中心的技術若能落實運用，再輔以加工冷鏈，國內水產品即可行銷世界，對國內高30萬公噸產量、超過3、400億的水產產值，絕對能大幅度提升。更強調，水產加值打樣中心會結合海洋大學、屏科大等大學，毫不藏私傳授相關技術。

陳吉仲指出，為增加漁民收入，未來會有72億預算補助漁民或漁民團體施作冷鏈及加工設備，補助的標準比照農糧署，相關設備都補助一半。明年地亦會有84億巷冷鏈計畫，補助漁民及團體建構整個區域物流鏈，而行政院長上月也核定92億，每年會花23億推動漁業生產到加工、冷鏈、物流運輸等需要的自動化、機械化及智慧化，「台灣的水產業，絕對要翻轉」。

與會的高市府副祕書長王啟川樂見水產加打樣中心啟用，認為是漁業轉型的起步，他說，養殖業一年近 30億產值，但農漁民面對包括氣候變化等不確定風險，希望水產打樣中心是翻轉的起點。