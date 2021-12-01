捷運也有即時路況！搭乘前查詢擁擠度 避開大量人潮

台北捷運平均每日有200萬運載量，因應數為潮流趨勢及讓民眾了解車廂情況，北捷在「台北捷運GO」APP新增「路線擁擠度」查詢功能，讓民眾隨時掌握板南線及文湖線路線壅塞情況，如同北捷的「即時路況」功能；另還建置「文湖線電聯車MR擴增虛擬運用」系統，提供駕駛員在不進入車廂的情況下也能訓練開捷運。

北捷過去已在月台電視、台北捷運GO APP及Metro Corner推出「車廂擁擠度」查詢功能，顯示下一部進站列車人潮狀況，即日起又在APP新增「路線擁擠度」，可查詢板南線及文湖線全線壅塞路段、車廂人潮狀況，並標示舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級。

北捷表示，路線擁擠度查詢功能就如同查詢北捷及時路況，可透過APP了解路線及車廂人潮情況，讓民眾在尖峰上下班時段、百貨周年慶、跨年，以及因應疫情分流搭乘等，適時規畫行程或選擇替代路線，避開人潮較多路線及車廂，目前路線擁擠度查詢功能僅能查詢板南線及文湖線，預計明年3月完成淡水信義線、松山新店線及中和新蘆線。

另北捷也與工研院合作建立「文湖線電聯車MR擴增虛擬運用」系統，駕駛員只要在仿真駕駛面板前，戴上智慧眼鏡，就能模擬駕駛文湖線。北捷表示，系統經無數次分析電聯車行駛速限資料、號誌系統，串接手動駕駛面板及系統運算主機訊號，同時結合視覺、聽覺、觸覺，讓操作員可反覆練習啟動列車、加減速、精準停靠站等基本駕駛技能。

北捷站務處第四運務中心主任蘇文昭說明，過去駕駛員要實際到捷運機廠或正線電聯車上駕駛，訓練期間恐影響捷運營運，如今利用MR技術就能模擬駕駛捷運，其MR系統還針對文湖線拍攝不同時段、場域電聯車行駛影片，讓駕駛員在不同情境如夜間行駛、惡劣氣候、異常狀況、設備故障等進行訓練，強化人員應變能力。