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高嘉瑜遭家暴 藍議員江怡臻：別否定自己

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員江怡臻喊話，不要因為別人對你的傷害而自責，更不要因此否定自己。記者李定宇／翻攝
新北市議員江怡臻喊話，不要因為別人對你的傷害而自責，更不要因此否定自己。記者李定宇／翻攝

民進黨立委高嘉瑜今上午召開記者會，說明遭男友林秉樞家暴的細節與心路歷程。對此，新北市議員江怡臻聲援高嘉瑜，她指出，同樣身為女性，肩上都扛著責任和壓力，女性常常因為社會的眼光和家庭的壓力而被刁難，最後選擇隱忍。但是，我們應該勇敢站出來捍衛自己，我們並沒有錯，應該要更加堅強，不要因為別人對你的傷害而自責，更不要因此否定自己。

江怡臻指出，去年在議會總質詢時，就提案將基層藥局納入新北市家暴通報網絡，因受暴婦女和兒童，通常不敢及時就醫，一旦他們到藥局買受傷藥時，基層藥局和藥師就能透過訓練辨識狀況，提早察覺並通報相關單位。

江怡臻說，今年共有4600位藥師及1463家藥局加入新北市家暴通報網絡，也透過和藥師公會討論，訂定「新北市藥局兒虐通報簡易流程」，以及「疑似兒少虐待及疏忽簡易篩檢參考表」，讓基層藥師更夠準確掌握狀況。今年就有媽媽帶著兩個小孩到藥局買藥，經藥師判斷有家暴狀況立刻通報，社工介入認為家暴案例，及時挽救兩個孩子。

江怡臻指出，希望透過將藥局納入家暴通報網路後，藉此保護更多婦女和兒童，未來也希望能擴大網絡範圍，讓新北市能夠成為對婦幼更友善的城市。

家暴 高嘉瑜

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