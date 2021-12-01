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公寓頂樓斜屋頂 北市放寬高度至2.1公尺

中央社 / 台北1日電

北市建管處今天表示，為防屋頂漏水，允許7樓以下、20年以上建物頂樓可興建斜屋頂，但因屋脊限高1.5公尺，影響民眾使用，將放寬至2.1公尺，原設置可先報備後自拆。

北市府建築管理工程處規定，為防漏水，允許7樓以下、20年以上建物頂樓可興建斜屋頂，屋脊高度為1.5公尺，被民眾反映高度過低，影響用途。

國民黨籍北市議員李明賢也接獲多起民眾陳情，北市府限制斜屋頂高度，導致民眾不願興建或變成違建。他說，經質詢多次後，北市決定放寬斜屋頂屋脊高度等，盼減少老舊建物漏水情形。

北市建管處對此發新聞資料指出，為防屋頂漏水，自2006年起允許7樓以下、20年以上建物，只要有同棟其他所有權人同意書，並經專業技師簽證安全無虞，鑑定有漏水狀況，可在頂樓興建斜屋頂。

建管處表示，斜屋頂建材應為非鋼筋混凝土及不燃材料，四周不可加壁體、門窗，屋脊高度1.5公尺以下、兩側屋簷1公尺以下，斜屋頂不得突出女兒牆外緣。

建管處說，但規定執行至今，因斜屋頂高度過低，影響民眾日常使用，如曬衣服等，引發民怨。

建管處指出，今年參考其他縣市規定，即日起，放寬頂樓斜屋頂屋脊高度2.1公尺以下、屋簷1.8公尺以下，今天開始施行，但旁邊仍不能搭壁體，否則以違章建築查報拆除。

建管處表示，至於建物原本斜屋頂屋脊高度為1.5公尺，若要改2.1公尺，可先依修正後規定，並檢附相關文件報備，再自行拆除搭建。

北市 漏水 建築

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