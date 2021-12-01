綠新人搶攻2022 口譯哥、顏若芳等4新人練體力拚初選

2022選戰逼近，爭取民進黨北市議員參選的發言人顏若芳、口譯哥趙怡翔、康家瑋、林延鳳等今天一起上健身房健身，為2022選戰鍛鍊體力，口譯哥趙怡翔還邊做邊碎念自己三年沒運動了，康家瑋邊做接球深蹲也累到喊「以為稍微鏡頭拍一下，沒想到這麼累....」，顏若芳也喊「以為是來跑跑跑步機.....」。

面對2022選戰，因公投宣講提前開跑，爭取民進黨大安文山選區參選的趙怡翔說，隨著年底四大公投民調拉近，現階段拚公投是所有民進黨參選人這一階段最重要任務，不論是公開宣講、街頭開講，要讓民眾知道民進黨的理念與闡述，會在1218之前跑更多場。

爭取中正萬華選區參選的康家瑋也表示，1218攸關台灣未來，他也在龍山寺辦大型說明會，宣揚自己理念。

將回鍋參選中正萬華選區的顏若芳說，現階段民進黨全黨動起來，近期四大公投民調也有往上升，這非常重要，因之前大家對公投議題不熟悉，甚至國民黨的理由無法說服民眾，現在民進黨到基層宣講，反應都相當不錯。

爭取士林北投參選的林延鳳也表示，透過每天公投宣講，現在北部感覺到公投溫度越來越升高，民進黨希望透過宣講突破同溫層，讓年輕人知道公投對台灣有多重要，越來越多民眾願意站出來投票。