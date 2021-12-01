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板橋47年老房申請快速都更 縣民大道蓋22層住商大樓

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
板橋縣民大道這3棟房子屋齡都超過47年，住戶決定參與都更。圖／新北市都更處提供
板橋縣民大道這3棟房子屋齡都超過47年，住戶決定參與都更。圖／新北市都更處提供

新北市都更處去年推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，要簡化行政流程，讓同意都更比例達百分百的案件在6個月內審議完成並動工。板橋區縣民大道3段、莊敬路一塊住宅區成為首例通過的案件，全案今日動土，預計2025年完工，將興建一棟地上22層、地下5層，共110戶的住商大樓。

一般都更案從送件到審議完成，須花費1至2年時間，新北市府盼增加建商與住戶的都更意願，去年6月推出「新北市都市更新106重建專案計畫」，只要住戶同意都更比例達百分百，市府會在建商提出申請後，簡化行政流程，盡量在一次小組會議、大會就審議通過，讓建商盡速興建新大樓。

新北市板橋區縣民大道3段、莊敬路上有處3棟4層樓的舊社區，屋齡都超過47年，共24戶，住戶在今年與建商達成都更協議後，向市府申請106重建專案計畫，短短半年內就跑完所有行政流程。

建商預計在此興建一棟地上22層、地下5層的住商大樓，總樓地板面積達4235坪，預計完工時間為2025年10月。

參與都更的民眾林小姐表示，以往考慮都更時，都會擔心時間拖長，增加許多不確定性，但市府推出快速都更方案後，大幅增加了自己與鄰居的都更意願，很高興全案能在今年談成並啟動。

新北市都更處長張壽文表示，「新北市都市更新106重建專案計畫」去年推出後廣受好評，目前已有8案符合資格並提出申請，1案審竣通過並於今日動工，還有3件已經核定，另也有許多建商打來詢問資格，市府盼能藉此計畫，提升建商與民眾都更意願。

建商與住戶達成共識，將在板橋縣民大道興建一棟地上22層住商大樓。圖／新北市都更處提供
建商與住戶達成共識，將在板橋縣民大道興建一棟地上22層住商大樓。圖／新北市都更處提供

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