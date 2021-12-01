屋頂可曬衣服了！北市放寬斜屋頂高度至2.1公尺

台北市頂樓斜屋頂限高為1.5公尺，為全台最嚴格，不少民眾陳情高度限制不合理，只能蹲低進去，議員曾要求放寬限制。北市建管處今天正式公告，將斜屋頂高度放寬至2.1公尺，但要注意不得圍設蔽體、屋頂平台仍須留設無頂蓋避難空間。

北市建築物7樓以下平屋頂，建造超過20年以上或經相關鑑定有漏水情況，可申請在頂樓加蓋斜屋頂，但礙於市府法規過於嚴格，高度限制在1.5公尺，不少民眾反映市府應放寬限高；建管處於今日公告放寬限高。

議員李明賢指出，正因為不合理限制斜屋頂高度，導致過去民眾不願意蓋甚至變相蓋違建，等於嚴苛法令逼迫民眾走險路。這次完成修法公布，是雙贏也是令人開心的結果，讓10萬老舊公寓、有漏水疑慮時，可請建築師核定並向市府申請加蓋斜屋頂。

建管處說，過去1.5公尺的限制，不少民眾抱怨高度太低，讓屋頂平台無法做日常使用，包括曬衣服等，在參考其他縣市作法後，今天起放寬到2.1公尺高度，但不得圍遮蔽物，否則將視為「室內」的違章建築，查報後會強制拆除，並向違規者收取拆除費用。

建管處表示，除了高度放寬外，斜屋頂範圍不得突出女兒牆外緣，屋頂平台也必須留設無頂蓋避難空間，面積應大於屋頂面積8分之1，且不得小於3公尺乘以3公尺，無樓梯通達者可免留設。