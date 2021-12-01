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要求參選人別上台惹議 新北議員周勝考：我絕對通人情

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員周勝考。記者李定宇／翻攝
新北市議員周勝考。記者李定宇／翻攝

選舉將近，近來地方上傳出議員或里長參選人不能上台致詞，讓許多人議論紛紛，各方猜測不斷。提案的新北巿議員周勝考說，提出這意見絕對不是打壓新人，而是為了公平與環保，「我做事絕對通人情，不會打壓任何人！」

選舉期間，若逢里民出遊考察，常有民代或參選人出現送水、送車，而老人共餐、工會活動、宮廟聚會等各式餐會也是跑攤熱門場所，只為爭取曝光機會，增加選民熟悉度。

近來無論是參選人或現任民代，更加勤跑拜票場所，各式餐會都有許多民代及參選人帶著助理穿梭。有民眾反應，參選人上車致詞，會影響發車時間，一一上台致詞，整場活動也太多人說話。

在新北市議會裡「趴數」極高的資深議員周勝考，昨天在議會經由小組審查附帶5點決議，要求在選舉年參選人不上台致詞、不上車拜票、也不要在餐桌上發放宣傳品，晚會也不送禮。

周勝考說，不上車、不上台致詞，都是為了讓民眾不耽誤行程、不干擾民眾用餐，到場的參選人，由里長介紹即可，不須另開桌次，現任議員或參選人都一樣不能上台致詞。而發放的宣傳品，以往常見許多宣傳品在餐會後就像垃圾一樣被掃掉，相當可惜，「若要送宣傳品就站在門口送，讓民眾直接帶回家。」

而關於取消晚會送禮部分，周勝考則說，每個里長、議員參選人都送禮，也變成比較的狀況，通通都不要送，也避免賄選的問題，減少司法界與大家的麻煩。

周勝考強調，這5點適用於所有候選人，無論是現任議員、里長或新加入的參選人，通通都適用一樣條件，出發點都是為了環保與公平，「我做事絕對通人情，不會打壓任何人，所有人公平對待，減少人民的困擾。」

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