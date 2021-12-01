衛福部防疫中心通過文資審議 目標116年完工

衛福部防疫中心工程計畫經台北市文資委員會審議通過，疾管署表示，新建物將保留南港衛生大樓既有立面、花格磚等特色，打造功能與歷史兼備的國際級實驗大樓，目標116年完工。

根據文化局資料，衛福部南港衛生大樓落成於民國54年美援時期，當時台灣遭霍亂、鼠疫、瘧疾等傳染病肆虐，疫情嚴重，因此大樓最先使用單位包括血清疫苗研究製造所，以及疾管署的前身瘧疾研究所。

由於大樓建築牆外仍保留當時所立的中英對照石碑，加上建築樣式為當時流行的現代主義風格，依機能而建，平面呈不對稱H型，立面簡潔有條狀遮陽、屋頂設計成薄殼，且見證台灣防疫的歷程，深具歷史意義，因此在104年獲登錄為台北市歷史建築。

為了整合感染管制、疫情監測等業務及國家衛生指揮中心（NHCC），衛福部去年核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，要將南港衛生大樓，即現在的疾管署昆陽實驗室，改建為兩棟分別占地4500坪及1萬4000坪的建築，打造功能與歷史文化價值兼備的國際級實驗大樓。

台北市文化局11月29日舉行文化資產審議委員會，疾管署在會中說明，將把中央棟及上頭的花格磚原地原物保留，修復後再利用為圖書展覽室使用；欲拆除的南北棟則會透過設計手法保留立面意象，並依原高度切分裙樓及塔樓兩個量體，還原歷史建築的空間脈絡，同時保留部分原件，與園區內公共藝術與景觀造景結合。

疾管署今天表示，防疫中心計畫總經費約新台幣40億元，已通過環評與文資審議，待通過都審後將進行細部設計和審查工作，預估在112年開始招標並動工，目標116年完工啟用，盼提升檢驗研究、疫苗研製、疾病防治等防疫能力至國際一流水準。