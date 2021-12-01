快訊

還原恐怖一夜！高嘉瑜落淚：被拖行、暴打「自己快死了」

警持拘票逮林秉樞 飯店房內赫見一名小12歲女友人

衛福部防疫中心通過文資審議 目標116年完工

中央社 / 台北1日電

衛福部防疫中心工程計畫經台北市文資委員會審議通過，疾管署表示，新建物將保留南港衛生大樓既有立面、花格磚等特色，打造功能與歷史兼備的國際級實驗大樓，目標116年完工。

根據文化局資料，衛福部南港衛生大樓落成於民國54年美援時期，當時台灣遭霍亂、鼠疫、瘧疾等傳染病肆虐，疫情嚴重，因此大樓最先使用單位包括血清疫苗研究製造所，以及疾管署的前身瘧疾研究所。

由於大樓建築牆外仍保留當時所立的中英對照石碑，加上建築樣式為當時流行的現代主義風格，依機能而建，平面呈不對稱H型，立面簡潔有條狀遮陽、屋頂設計成薄殼，且見證台灣防疫的歷程，深具歷史意義，因此在104年獲登錄為台北市歷史建築

為了整合感染管制、疫情監測等業務及國家衛生指揮中心（NHCC），衛福部去年核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，要將南港衛生大樓，即現在的疾管署昆陽實驗室，改建為兩棟分別占地4500坪及1萬4000坪的建築，打造功能與歷史文化價值兼備的國際級實驗大樓。

台北市文化局11月29日舉行文化資產審議委員會，疾管署在會中說明，將把中央棟及上頭的花格磚原地原物保留，修復後再利用為圖書展覽室使用；欲拆除的南北棟則會透過設計手法保留立面意象，並依原高度切分裙樓及塔樓兩個量體，還原歷史建築的空間脈絡，同時保留部分原件，與園區內公共藝術與景觀造景結合。

疾管署今天表示，防疫中心計畫總經費約新台幣40億元，已通過環評與文資審議，待通過都審後將進行細部設計和審查工作，預估在112年開始招標並動工，目標116年完工啟用，盼提升檢驗研究、疫苗研製、疾病防治等防疫能力至國際一流水準。

歷史建築 衛福部

延伸閱讀

台肥商辦禁租 公司抗告

雙北兩大商辦潛力區PK 業者：南港有隱憂

女子擅闖大樓意外墜樓 民眾：已明文禁止但防不勝防

中壢中央大樓防災演練 強化民眾對複合式大樓防災意識

相關新聞

Omicron步步進逼 新北揭策略：加強長者、青少年催注

國內5月爆發本土疫情，一路延燒至7月底才降三級，不少業者拚業績以挽回疫情期間的損失，然而周邊國家陸續出現南非變異株Omi...

要求參選人別上台惹議 新北議員周勝考：我絕對通人情

選舉將近，近來地方上傳出議員或里長參選人不能上台致詞，讓許多人議論紛紛，各方猜測不斷。提案的新北巿議員周勝考說，提出這意...

永和推全台首場城市Podcast 黃子佼獻聲「永和聲活圈」

Podcast近年在國內相當熱門，永和區公所特別推出結合在地特色的Podcast節目「永和聲活圈」，並邀請知名主持人黃子...

長者勞參率低 柯文哲：要國家養19年 不太可能

台灣邁入少子化、高齡化社會，台北市長柯文哲昨表示，台北市65歲以上人口，從他剛上任的14%，現在超過20%，已經從金字塔...

跨年煙火拚場 侯友宜：新北一定勝台北101

新北市今年跨年將在淡江大橋兩岸施放台灣首場「跨河煙火」，當日20時22分將施放1萬發煙火13分14秒，再加上大橋長度正好...

電動自行車違規數 新北暴增9成

電動自行車普遍，成為新型態代步工具，衍生的交通問題也隨之而來。新北市今年1至10月違規數達到1055件，比去年同期大增9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。