聽新聞
test
0:00 / 0:00
Omicron步步進逼 新北揭策略：加強長者、青少年催注
國內5月爆發本土疫情，一路延燒至7月底才降三級，不少業者拚業績以挽回疫情期間的損失，然而周邊國家陸續出現南非變異株Omicron，引發民眾緊張。新北市府今日召開市政會議，衛生局表示為因應Omicron，將對65歲以上民眾、12至17歲青少年BNT第2劑加強催注，以及追加第3劑，同時確保收治量能、與嚴格執行防疫措施。
南非變異株毒Omicron短短數天已從南非擴散到歐洲國家，亞洲國家除了香港，連鄰近台灣的日本也有確診個案。新北市長侯友宜昨日也呼籲中央，要調整春節7+7的檢疫規定，雖然目前對高風險國家採取14天集中檢疫，但政府一定要隨時注意能快速調整，把病毒阻絕於境外。
新北衛生局長陳潤秋今日在市政會議中，公布新北因應Omicron防疫策略，除了確保醫療收治量能，也針對65歲以上民眾催注、規劃12-17歲青少年接種第2劑BNT、追加第3劑施打。不過從過去一個月新北疫苗覆蓋率來看，第一劑施打率雖已有80.14％，但成長速度緩慢，一個月僅提高2.95％；第二劑施打率成長較快，最新數字已來到59.43％。
新北觀旅局長蔣志薇說，12月3日新北耶誕城即將開城，開城之後，進來要實聯制，一律配戴口罩，且禁止飲食，到燈區拍照時也不能拿下口罩，若有飲食需求則需到飲食專區，該專區位於市民廣場東西兩側。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言