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Omicron步步進逼 新北揭策略：加強長者、青少年催注

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府今日召開市政會議，由副市長陳純敬主持。圖／記者劉懿萱攝影
新北市府今日召開市政會議，由副市長陳純敬主持。圖／記者劉懿萱攝影

國內5月爆發本土疫情，一路延燒至7月底才降三級，不少業者拚業績以挽回疫情期間的損失，然而周邊國家陸續出現南非變異株Omicron，引發民眾緊張。新北市府今日召開市政會議，衛生局表示為因應Omicron，將對65歲以上民眾、12至17歲青少年BNT第2劑加強催注，以及追加第3劑，同時確保收治量能、與嚴格執行防疫措施。

南非變異株毒Omicron短短數天已從南非擴散到歐洲國家，亞洲國家除了香港，連鄰近台灣的日本也有確診個案。新北市長侯友宜昨日也呼籲中央，要調整春節7+7的檢疫規定，雖然目前對高風險國家採取14天集中檢疫，但政府一定要隨時注意能快速調整，把病毒阻絕於境外。

新北衛生局長陳潤秋今日在市政會議中，公布新北因應Omicron防疫策略，除了確保醫療收治量能，也針對65歲以上民眾催注、規劃12-17歲青少年接種第2劑BNT、追加第3劑施打。不過從過去一個月新北疫苗覆蓋率來看，第一劑施打率雖已有80.14％，但成長速度緩慢，一個月僅提高2.95％；第二劑施打率成長較快，最新數字已來到59.43％。

新北觀旅局長蔣志薇說，12月3日新北耶誕城即將開城，開城之後，進來要實聯制，一律配戴口罩，且禁止飲食，到燈區拍照時也不能拿下口罩，若有飲食需求則需到飲食專區，該專區位於市民廣場東西兩側。

新北市府今日召開市政會議，衛生局表示為因應Omicron，將對65歲以上民眾、12至17歲青少年BNT第2劑加強催注，以及追加第3劑，同時確保收治量能、與嚴格執行防疫措施。圖／記者劉懿萱攝影
新北市府今日召開市政會議，衛生局表示為因應Omicron，將對65歲以上民眾、12至17歲青少年BNT第2劑加強催注，以及追加第3劑，同時確保收治量能、與嚴格執行防疫措施。圖／記者劉懿萱攝影

衛生局 Omicron

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