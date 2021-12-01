Omicron步步進逼 新北揭策略：加強長者、青少年催注

國內5月爆發本土疫情，一路延燒至7月底才降三級，不少業者拚業績以挽回疫情期間的損失，然而周邊國家陸續出現南非變異株Omicron，引發民眾緊張。新北市府今日召開市政會議，衛生局表示為因應Omicron，將對65歲以上民眾、12至17歲青少年BNT第2劑加強催注，以及追加第3劑，同時確保收治量能、與嚴格執行防疫措施。

南非變異株毒Omicron短短數天已從南非擴散到歐洲國家，亞洲國家除了香港，連鄰近台灣的日本也有確診個案。新北市長侯友宜昨日也呼籲中央，要調整春節7+7的檢疫規定，雖然目前對高風險國家採取14天集中檢疫，但政府一定要隨時注意能快速調整，把病毒阻絕於境外。

新北衛生局長陳潤秋今日在市政會議中，公布新北因應Omicron防疫策略，除了確保醫療收治量能，也針對65歲以上民眾催注、規劃12-17歲青少年接種第2劑BNT、追加第3劑施打。不過從過去一個月新北疫苗覆蓋率來看，第一劑施打率雖已有80.14％，但成長速度緩慢，一個月僅提高2.95％；第二劑施打率成長較快，最新數字已來到59.43％。