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永和推全台首場城市Podcast 黃子佼獻聲「永和聲活圈」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「永和聲活圈」直播分3時段，第二天下午3時40分至5時10分由「喜劇貴公子」黃豪平壓軸登場，以益智問答遊戲的方式，帶大家深入了解不一樣的永和。圖／永和區公所提供
「永和聲活圈」直播分3時段，第二天下午3時40分至5時10分由「喜劇貴公子」黃豪平壓軸登場，以益智問答遊戲的方式，帶大家深入了解不一樣的永和。圖／永和區公所提供

Podcast近年在國內相當熱門，永和區公所特別推出結合在地特色的Podcast節目「永和聲活圈」，並邀請知名主持人黃子佼、黃豪平等創作者連袂獻聲，分享許多不為人知的永和大小事，期盼藉此吸引各地民眾到訪感受永和歷史、文化、美食及巷弄的獨特魅力。

永和區公所指出，公所特別推出結合在地特色Podcast節目，預計於本月第二個周末舉辦全台第一場為城市而生的Live Podcast「永和聲活圈」。

公所說明，「永和聲活圈」直播分3時段，首場排定11日下午1時至2時30分，由知名主持人黃子佼與「童話裡都是騙人的」主播Nana & Eddie一同對談，暢聊「永和的十大不思議」。

第二場則於12日下午2時至3時30分由金鐘獎主持人內克，教大家如何第一次做Podcast就上手；當天節目還將接力，於下午3時40分至5時10分由「喜劇貴公子」黃豪平壓軸登場，以益智問答遊戲的方式，帶大家深入了解不一樣的永和。

新北市議員羅文崇表示，Podcast於疫情期間，無論是收聽人數或開設頻道數都快速成長，已經成為許多人獲取資訊的重要來源之一，希望透過這次直播節目，宣傳永和在地特色，讓永和成為城市與新媒體結合的新典範。

永和區長陳怡君表示，本次Podcast也將在臉書直播，並藉此多元方式行銷城市特色，帶領更多人「聽」見永和，以吸引更多人造訪，盼大家能一同感受永和豐富的歷史文化底蘊，體驗美食及街道巷弄獨具的特色與魅力。

永和區公所補充，除歡迎民眾於活動日收聽Podcast節目直播外，公所從即日起至12月3日也將於粉專舉辦抽獎活動，民眾只要分享活動貼文，就有機會免費獲得永和比漾廣場禮券；活動兩天收聽直播，除比漾廣場禮券外，還有機會獲得精選養生書等多項好禮，歡迎大家踴躍參與。

「永和聲活圈」直播首場排定11日下午1時至2時30分，由知名主持人黃子佼與「童話裡都是騙人的」主播Nana & Eddie一同對談，暢聊「永和的十大不思議」。圖／永和區公所提供
「永和聲活圈」直播首場排定11日下午1時至2時30分，由知名主持人黃子佼與「童話裡都是騙人的」主播Nana & Eddie一同對談，暢聊「永和的十大不思議」。圖／永和區公所提供
「永和聲活圈」直播分3時段，第二場則於12日下午2時至3時30分由金鐘獎主持人內克，教大家如何第一次做Podcast就上手。圖／永和區公所提供
「永和聲活圈」直播分3時段，第二場則於12日下午2時至3時30分由金鐘獎主持人內克，教大家如何第一次做Podcast就上手。圖／永和區公所提供

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