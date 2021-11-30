新金山交通分隊濃濃海岸風情 海波浪有特色打卡新亮點

新北市金山警分局交通分隊9年前借用金山區磺港里民活動中心，終於歸還了，整修閒置多年的金山安養堂作為交通分隊新駐地，今天剪綵使用。交通分隊新廳舍外觀設計結合金山地區特有的海岸風景為構思，雪白牆面加上藍色海浪，四支柱漆成紅色有如破曉時旭日照向海面，很有特色，成為民眾打卡亮點，老舊建築活力有了新生命。

金山警分局交通分隊9年前借用金山區磺港里里民活動中心，新北市長侯友宜為營造磺港里民優質活動空間，要求將里民活動中心旁、閒置多年的金山安養堂移撥作為交通分隊新駐地使用，去年6月撥款950萬元經費整修後，今年10月完成驗收，並搬遷進駐。

金山警分局今天舉辦交通分隊啟用揭牌典禮，新北市警局長黃宗仁期許交通分隊，不只是解決市民的交通問題，所有疑難雜症來到這邊都可以獲得解決。

交通分隊新廳舍外觀設計結合金山地區特有的海岸風景為構思，雪白牆面加上藍色海浪，四支柱漆成紅色有如破曉時旭日照向海面，氣象萬千，賦予老舊建築全新生命。

市議員張錦豪說，他擔任議員以來，就與金山磺港里長許明熙共同爭取磺港里民活動中心，因原磺港里活動中心，長期被新北市警察局金山交通分隊借用，雖然2樓仍可使用，且添購多項運動器材，仍讓會影響里民權益，且分隊員警活動空間較小，行動較為不便導致。

張錦豪表示，他在議會質詢，要求民政局長要還給磺港里民一個完整的活動中心。而就在隔壁，是原先的金山區安養堂，因閒置已久，他和許明熙研議後，與地方、市府協調，不僅讓交通分隊有個全新的地點辦公，也將活動中心還給磺港里民，並增加更多新設備，讓1樓的空間，增加更多活動設施。