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仿生新概念促永續 侯友宜：能源轉型是經濟議題
新北市長侯友宜今日出席活動時，致詞說「減碳、能源轉型是經濟議題」也是未來趨勢，更不用說碳關稅將在2023年在歐盟開始施行，因此新北要帶領企業要轉型，並鼓勵更多青年投入，來解決在地問題。
侯友宜今日出席「2021全球仿生設計競賽台灣海選頒獎典禮」，致詞提及，如何減碳及能源轉型是經濟議題，要朝淨零碳方向走，並要走向無媒城市，且碳關稅將在2023年在歐盟開始施行，這些都是未來趨勢，因此新北要帶領企業要轉型。
仿生即為利用生物的某些功能特性，以大自然為師，為減少環境問題提供新點子。侯友宜也現場聆聽學生介紹，直呼太強了；會後聯訪也說，每一件作品都是可以申請專利的，去年的獲獎作品「RICOCHET」，更得到全球仿生總會的青睞，入選前十名，今年也看到很多生態科技，應用在農業、處理海洋垃圾及汙泥、空汙上，都有新科技發展，讓台灣環境更好，這不只是愛地球、愛台灣，更重要也是一種經濟發展的趨勢。
RICOCHET團隊成員石一澤、童宇陞表示，透過魟魚吃浮游生物的卻能以鰓耙結構過濾海水當作靈感，進而研發出將固體、氣體分開的概念，目前也正在申請專利，盼能應用在過濾空氣及液體上；另一組，則是朝陽科技大學及南台科技大學團隊所發想，利用紅鶴的濾嘴、鬚鯨過濾、蝦蛄防衝擊等靈感，希望減少河川大型漂浮垃圾、水下塑膠微粒流入海洋。
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