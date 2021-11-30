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打造荷花池2.0 汐止鄉長里植栽綠美化

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鄉長地區的荷花池計劃打造荷花池2.0，除了清淤整理環境，更動員在池子週邊栽種茶花、楓樹、杜鵑等共一、二千株的花花草草。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區鄉長地區的荷花池計劃打造荷花池2.0，除了清淤整理環境，更動員在池子週邊栽種茶花、楓樹、杜鵑等共一、二千株的花花草草。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區鄉長地區的荷花池，每年荷花盛開時，吸引好多人賞花，為了讓環境更好，今年鄉長里計劃打造荷花池2.0，除了清淤整理環境，更動員在池子週邊栽種茶花、楓樹、杜鵑等共一、二千株的花花草草，現在志工們負責澆水施肥，要讓明年荷花開時，更有看頭。

鄉長里長曾俊華指出，今年力推荷花池2.0，因為，鄉長社區發展協會新任理事長有許多對環境營造的想法，大家有共識後，相互配合執行，主要是將鄉里社區的各個景點，從點慢慢的連成線，搭配長安橋拆除改建人行景觀橋，將鄉長里建構成為小旅行的景點，而第一步就是先將荷花池清淤後整理環境，並且請議員廖先翔協助向市府景觀處申請苗木栽種，現在環著池子週邊都已經種上了楓樹、茶樹、杜鵑等上千株的花花草草。

曾俊華表示，前陣子剛種下去的時候，因為天氣還有點熱，那時大家都很擔心會種不活，所以，晚上包括社區理事長、志工，大家還出來澆水照顧，一直到晚上十一、二點，可見大家真的很有心，過了一段時間，現在植栽幾乎都成功了，期待明年荷花盛開時，花開滿池連同週邊景觀，美麗景色會更吸引人。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌說，荷花池盛開，包括社區鄰居、外地人都特地來賞花，最近又種了上千株的苗木，種滿荷花池的週邊，一開始種下還沒什麼，但是期待明年春天過後就會陸續開，到時候也歡迎大家到鄉長社區來欣賞遊玩。

荷花 汐止

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