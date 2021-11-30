快訊

影片曝光！怪手才剛挖2下 東南水泥舊廠拆除工人遭活埋

Toyz涉販毒獲150萬交保 卻因吸毒再送觀察勒戒中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃金博物館活化八角亭 打造金瓜石休憩點

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
金瓜石重要的歷史景點「八角亭」，黃金博物館進行空間活化，讓八角亭歷史場景再現，成為社區休憩的嶄新空間。 圖／觀天下有線電視提供
金瓜石重要的歷史景點「八角亭」，黃金博物館進行空間活化，讓八角亭歷史場景再現，成為社區休憩的嶄新空間。 圖／觀天下有線電視提供

金瓜石重要的歷史景點「八角亭」，是在地少見的剃頭店，2001年因納莉颱風肆虐，八角亭坍塌損毀，僅存基座荒廢多年，經石山里里長吳乾正積極爭取重建八角亭，並取得里民共識，與黃金博物館進行空間活化，讓八角亭歷史場景再現，成為社區休憩的嶄新空間。

黃金博物館謝文祥館長表示，博物館這兩年推動礦山藝術季，思考藝術作為地方陪伴的可能；地景環境的改善，可活化廢棄多年的空間，逐步呈現「黃金山城」美學廊帶風貌。

這次八角亭舊址空間整理，特別保留1920年代基座的「十三溝面磚」，以及「自然泉水池」等原貌，流出源源不絕的清泉，讓八角亭成為一處兼具在地記憶的休憩新空間，歡迎民眾相揪來一遊！

石山里長吳乾正提到，日本時代的八角亭內，有三張理髮用坐椅，一面大鏡子，以及一片長約三寸厚的紅檜工作台，剃頭的人常需要排隊等候。

1980年代，八角亭因造型特殊，被侯孝賢導演挑中作為知名電影《悲情城市》的拍攝場景。電影中飾演男主角的梁朝偉，便在這間八角造形的「照相館」內為人拍照。如今電影中的畫面，已成為八角亭最珍貴的影像紀錄。

黃金博物館 金瓜石

相關新聞

別浪費醫療資源！蔡炳坤：16期疫苗預約落差大 系統應出狀況

第16期公費疫苗開放預約至今天中午12點為止，台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前台北市的預約狀況與實際的量落差大，以第十五...

北市250萬劑疫苗真不買？柯文哲：不是不買！是錢先不編

台北市長柯文哲要花28億元自購新冠第3劑疫苗，現在喊卡、不買了。柯文哲今天表示，「這個不是不買，而是保留預算科目就好，但...

三芝茭白筍農損剩3成 市議員助農友爭救助

三芝區以農特產茭白筍為種植大宗，今年受到氣候變遷影響，夏季連日高溫導致茭白筍開花、菇黑穗菌難以生長等問題，產量量銳減剩下3成，市議員鄭宇恩爭取農損補助，最高每公頃3萬6千元，請受災農友們於12/2前向三芝區公所申報。

打造荷花池2.0 汐止鄉長里植栽綠美化

汐止區鄉長地區的荷花池，每年荷花盛開時，吸引好多人賞花，為了讓環境更好，今年鄉長里計劃打造荷花池2.0，除了清淤整理環境，更動員在池子週邊栽種茶花、楓樹、杜鵑等共一、二千株的花花草草，現在志工們負責澆水施肥，要讓明年荷花開時，更有看頭。

黃金博物館活化八角亭 打造金瓜石休憩點

金瓜石重要的歷史景點「八角亭」，是在地少見的剃頭店，2001年因納莉颱風肆虐，八角亭坍塌損毀，僅存基座荒廢多年，經石山里里長吳乾正積極爭取重建八角亭，並取得里民共識，與黃金博物館進行空間活化，讓八角亭歷史場景再現，成為社區休憩的嶄新空間。

瑞芳YouBike2.0上路 市議員實測：很方便

新北市政府目前計畫年底前將所有YouBike微笑單車站系統升級至2.0，而瑞芳地區則是於今(30)日提前啟用，新北市議員林裔綺也特地到瑞芳運動公園站點進行2.0系統的實測，不論是刷卡感應還是車椅調整等等，市議員林裔綺都讚便民許多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。