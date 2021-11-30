三芝茭白筍農損剩3成 市議員助農友爭救助
三芝區以農特產茭白筍為種植大宗，今年受到氣候變遷影響，夏季連日高溫導致茭白筍開花、菇黑穗菌難以生長等問題，產量量銳減剩下3成，市議員鄭宇恩爭取農損補助，最高每公頃3萬6千元，請受災農友們於12/2前向三芝區公所申報。
三芝茭白筍農說，今年茭白筍受到氣候炎熱影響，水溫高不適合黑穗菌生長，以致結筍狀況不佳，多數茭白筍植株生長強健甚至直接開花，根本沒有結成筍，導致茭白筍欠收，一整年心血全都白費。
市議員鄭宇恩日前接獲筍農陳情，為此也特別前往三芝農會了解農損狀況，並請農業局積極協助通報向中央爭取救助，希望能夠及時給予農民幫助、降低損失，而在農業局接獲通報後，立即至現場勘查並通報中央爭取救助，而最新公告帶來好消息，三芝區納入茭白筍農業天然災害現金救助地區，救助額度為最高每公頃3萬6千元，請受災農友們於12/2前向三芝區公所申報。
市議員鄭宇恩也指出，將會持續督促市府用最快速度協助筍農們，並且持續掌握農損情形，也提醒受災筍農要攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，而非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，於12月2日前，前往三芝區公所填寫申請表，完成農損申請。
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