瑞芳YouBike2.0上路 市議員實測：很方便

新北市政府目前計畫年底前將所有YouBike微笑單車站系統升級至2.0，而瑞芳地區則是於今(30)日提前啟用，新北市議員林裔綺也特地到瑞芳運動公園站點進行2.0系統的實測，不論是刷卡感應還是車椅調整等等，市議員林裔綺都讚便民許多。

瑞芳地區目前設有五處的YouBike微笑單車站，方便民眾就近使用，新北市政府也計畫年底前全面升級至2.0，今(30)日就在瑞芳地區YouBike2.0系統正式上線，議員林裔綺也特地到現場進行實測。

YouBike2.0為了方便與1.0區分，車體配色為白黃配色，停車柱也改為1柱1車，不過目前1.0和2.0的系統不能互通，刷卡感應的位置也調整在腳踏車的龍頭部位，而且除了悠遊卡，也將可以使用行動支付租車，另外，車椅的調整也變的更便利，停車鎖也簡單使用，不用保管鑰匙，相信會讓租借者有更好的使用體驗。

市議員林裔綺表示，今(30)日上午十點開始，瑞芳地區目前的YouBike系統除了猴硐之外全面升級至2.0，未來結合瑞芳運動公園的2.0系統，民眾的租借將更多也更方便，未來也會繼續爭取2.0的站點設置，將更密集、更便民，提升使用上的便利。