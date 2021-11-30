別浪費醫療資源！蔡炳坤：16期疫苗預約落差大 系統應出狀況

第16期公費疫苗開放預約至今天中午12點為止，台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前台北市的預約狀況與實際的量落差大，以第十五期疫苗預約率，莫德納預約僅有13%預約率；現在到第十六期到今天中午結束，結果情況更糟，莫德納疫苗僅有預約2成多，AZ也只有2成多，僅剩下BNT約5至6成。盼中央正視此問題，否則各地都會浪費太多醫療資源。

蔡炳坤說，北市府提出這個問題，是因其他縣市政府，也應該會面臨到同樣問題，因為中央預約系統的第一劑與第二劑的資料庫，要預約預估的量與實際的量有太大落差，盼中央正視此問題，預約系統應該出了狀況，應該要趕快檢討，否則會造成太多醫療資源浪費。

為了因應預約與實際量的落差，蔡炳坤也表示，目前北市府採取策略，就是預約結束後，北市府各大醫院開設預約門診，也啟動隨到隨打，讓民眾盡量可以接種，另外，也會透過里鄰系統希望長者都來預約疫苗尤其新的病毒，打滿兩劑疫苗，是現階段很重要的事情。

蔡炳坤說，北市府也呼籲中央，預約系統應該出了狀況，要快來檢討，蔡說，呼籲大家至少兩劑疫苗，至少12月底之前都可以打滿。