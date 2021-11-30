北市250萬劑疫苗真不買？柯文哲：不是不買！是錢先不編

台北市長柯文哲要花28億元自購新冠第3劑疫苗，現在喊卡、不買了。柯文哲今天表示，「這個不是不買，而是保留預算科目就好，但錢先不編，保留一個彈性。」柯提到，之所以第三劑疫苗先僅保留預算科目，是因原本北市府自購疫苗問過衛福部長陳時中，中央也正式公文給市府，原則上還是要彼此信任，因陳時中說，中央已買3500萬劑，所以決定市府保留預算科目就好，經費變一千元先留著，未來有必要再來追加預算自購。

對於有議員酸，北市府的採購方式只能買到高端疫苗，柯文哲說，預算是8月時編列的，當時因為疫情相當緊急，中央疫苗進貨也相當不穩定，但現在看來慈濟、鴻海、台積電都買得到，代表北市府若真的要買的話也買得到，我想這個中央政策會調整，目前沒有急迫性，還是要回歸務實。

副市長蔡炳坤今天表示，自購疫苗規畫，北市府是在11月2日正式發公文給中央，上周市府也收到中央回文。中央回文有提到幾點重點，包括中央購買的疫苗，包括明後年將採購3500萬劑，中央已經採購足夠疫苗；而且從12月起，中央也規畫要開始第三劑疫苗接種，所以疫苗的量應該夠。

蔡炳坤也提到，若北市府要自購疫苗，對於是否可以自己留著用，這一部分，中央回文講很清楚，即時地方購買疫苗，還是要比照三個民間單位，包括鴻海、台積電、慈濟，購買後要由中央統一分配，所以考量北市府購買的疫苗，若要給中央統一分配，要如何對市民及市議會交代。

蔡炳坤說，所以北市府今天上午針對這個問題，已經充分交換意見做出決議，決定將預算科目保留，並會與議會溝通保留一千元，今天上午也到議會報告。

蔡說，之所以保留預算科目，是因為明年的事情，坦白講大家還是會有一些擔心，因就算中央疫苗購買夠，但能不能進得來，也是問題，以今年為例，到2021年底中央預計採購3千多萬劑，但到目前只有進一半、約1500多萬劑左右，「購買不一定能買得進來」，所以北市府保留預算，明年若因變種病毒等疫情變化，有需要的話，北市府可以用追加預算的方式採購，北市府會為市民健康負責。