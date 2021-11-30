雙城論壇12月1日登場 疫情影響規模歷屆最小

第12屆雙城論壇明天下午登場，由台北市長柯文哲、上海市長龔正分別致詞後，安排雙方副市長及秘書長進行主題演講，最後簽署3項MOU即閉幕，總長僅1.5小時，規模歷年最小。

台北上海城市論壇自2010年在台北市前市長郝龍斌任內開始舉辦，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，為期2至3天。去年碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，首度採視訊辦理並縮減規模，僅保留主論壇與4場分論壇，捨棄晚宴及參訪行程。

依據台北市政府提供的議程，今年論壇以「新經濟、新發展」為主題，受疫情影響，比照去年採思科系統視訊辦理，明天下午2時30分開幕後，由台北市長柯文哲、上海市長龔正分別致詞，接著安排雙方副市長及秘書長進行主題演講，在簽署3項MOU後即為閉幕儀式，總長1.5小時，規模歷年最小。

市府指出，由於今年論壇由上海市主辦，因此致詞、演講皆由上海方先行，柯文哲將在閉幕後接受媒體聯訪。

台北市政府國際事務委員會執行長楊慶輝今天接受電訪表示，明天將由副市長蔡炳坤負責文化方面、秘書長陳志銘針對後疫情時代產業數位轉型進行2場主題演講，且基於對等原則，上海方也會派出副市長及秘書長演講。

MOU部分，楊慶輝說，第一項是有關創新科技，因為台北市有很多新創基地及科技園區，鼓勵年輕人創新，上海也想積極發展這塊，所以會針對區塊鏈、人工智慧、物聯網等科技方面以及人才教育進行交流；另外兩項則是已交流多年的野生動物保育及民族樂團、樂器等議題，將在今年制度化。

知情人士透露，首場主題演講由蔡炳坤以「故事在你身邊流動，台北無圍牆博物館」為主題，配合上海市副市長陳通的「建築可閱讀，城市有溫度」；第2場主題演講則是陳志銘與上海市秘書長馬春雷講「後疫情時代產業數位轉型」，每人各15分鐘。

此外，無黨籍台北市議員林穎孟今天在臉書發文指出，柯文哲於10月總質詢時，曾答應過要在雙城論壇上向中國反映不要再派軍機擾台，請柯文哲記得說到做到。

台北市政府副發言人魏佑任回應，雙城論壇為台北和上海兩市交流的平台，兩市透過這平台就市政及民生相關議題進行對話，至於兩岸之間也需要對話的其它問題，台北市會基於照顧民眾福祉的善念來對談。