快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

雙城論壇12月1日登場 疫情影響規模歷屆最小

中央社 / 台北30日電
去年雙城論壇以視訊進行，當時台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互致意。本報資料照片
去年雙城論壇以視訊進行，當時台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互致意。本報資料照片

第12屆雙城論壇明天下午登場，由台北市柯文哲上海市長龔正分別致詞後，安排雙方副市長及秘書長進行主題演講，最後簽署3項MOU即閉幕，總長僅1.5小時，規模歷年最小。

台北上海城市論壇自2010年在台北市前市長郝龍斌任內開始舉辦，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，為期2至3天。去年碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，首度採視訊辦理並縮減規模，僅保留主論壇與4場分論壇，捨棄晚宴及參訪行程。

依據台北市政府提供的議程，今年論壇以「新經濟、新發展」為主題，受疫情影響，比照去年採思科系統視訊辦理，明天下午2時30分開幕後，由台北市長柯文哲、上海市長龔正分別致詞，接著安排雙方副市長及秘書長進行主題演講，在簽署3項MOU後即為閉幕儀式，總長1.5小時，規模歷年最小。

市府指出，由於今年論壇由上海市主辦，因此致詞、演講皆由上海方先行，柯文哲將在閉幕後接受媒體聯訪。

台北市政府國際事務委員會執行長楊慶輝今天接受電訪表示，明天將由副市長蔡炳坤負責文化方面、秘書長陳志銘針對後疫情時代產業數位轉型進行2場主題演講，且基於對等原則，上海方也會派出副市長及秘書長演講。

MOU部分，楊慶輝說，第一項是有關創新科技，因為台北市有很多新創基地及科技園區，鼓勵年輕人創新，上海也想積極發展這塊，所以會針對區塊鏈、人工智慧、物聯網等科技方面以及人才教育進行交流；另外兩項則是已交流多年的野生動物保育及民族樂團、樂器等議題，將在今年制度化。

知情人士透露，首場主題演講由蔡炳坤以「故事在你身邊流動，台北無圍牆博物館」為主題，配合上海市副市長陳通的「建築可閱讀，城市有溫度」；第2場主題演講則是陳志銘與上海市秘書長馬春雷講「後疫情時代產業數位轉型」，每人各15分鐘。

此外，無黨籍台北市議員林穎孟今天在臉書發文指出，柯文哲於10月總質詢時，曾答應過要在雙城論壇上向中國反映不要再派軍機擾台，請柯文哲記得說到做到。

台北市政府副發言人魏佑任回應，雙城論壇為台北和上海兩市交流的平台，兩市透過這平台就市政及民生相關議題進行對話，至於兩岸之間也需要對話的其它問題，台北市會基於照顧民眾福祉的善念來對談。

上海 北市 柯文哲

延伸閱讀

北市65歲以上人口破20％、長者勞參率8％ 柯文哲點出勞動3問題

相關新聞

別浪費醫療資源！蔡炳坤：16期疫苗預約落差大 系統應出狀況

第16期公費疫苗開放預約至今天中午12點為止，台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前台北市的預約狀況與實際的量落差大，以第十五...

北市250萬劑疫苗真不買？柯文哲：不是不買！是錢先不編

台北市長柯文哲要花28億元自購新冠第3劑疫苗，現在喊卡、不買了。柯文哲今天表示，「這個不是不買，而是保留預算科目就好，但...

北市65歲以上人口破20％、長者勞參率8％ 柯文哲點出勞動3問題

邁入少子高齡化，台北市長柯文哲表示，台北市65歲以上人口，從他剛上任的14%，現在已超過20%，已經從金字塔變成葫蘆型。...

雙城論壇12月1日登場 疫情影響規模歷屆最小

第12屆雙城論壇明天下午登場，由台北市長柯文哲、上海市長龔正分別致詞後，安排雙方副市長及秘書長進行主題演講，最後簽署3項...

打卡熱點金山波浪道路跑 第1名是金山高中學生

「我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，20日圓滿落幕，是萬金石馬拉松前一日舉辦短距離3.8公里的熱身賽路跑。當天跑第...

新北歡樂耶誕城首場活動登場 歌手齊聚辦派對

「2021新北歡樂耶誕城」將於本週五點燈開城，開城後一系列豐富的主題活動，將陪伴民眾溫馨過耶誕。市府將在12月4日、12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。