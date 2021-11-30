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為耶誕城導入AR技術 新北推隱藏版吉祥物小客熊

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北資訊中心以AR技術推出吉祥物「小客」，民眾只要下載App並掃描智慧共桿裝置光標機，即可體驗與「小客」零距離互動。記者李成蔭／攝影
新北資訊中心以AR技術推出吉祥物「小客」，民眾只要下載App並掃描智慧共桿裝置光標機，即可體驗與「小客」零距離互動。記者李成蔭／攝影

為幫新北歡樂耶誕城增添更多豐富元素，新北資訊中心以AR技術推出吉祥物「小客」，民眾只要下載App並掃描市民廣場及府中周圍之智慧共桿裝置光標機，即可體驗與「小客」零距離互動。

新北歡樂耶誕城將於12月3日開城，市府特別結合AR實境技術，推出隱藏版吉祥物「小客」，民眾只要下載「新北智慧光標」手機App，並至智慧共桿掃描光標籤裝置，就能留下與「小客」的有趣畫面，為耶誕城絢爛燈光增添活潑元素。

新北資訊中心主任陳富添表示，市府於歡樂耶誕城活動前，特別在市民廣場及府中重慶路周圍建置10支智慧共桿裝置光標機，民眾以App掃描光標機後，App的拍攝畫面即會顯示小熊吉祥物「小客」，並進行零距離互動體驗。

陳富添補充，光標機在規劃上都有一定區域，不會影響到行人通行，所以民眾也必須在一定範圍內使用，才能讓「小客」持續出現及互動拍照。

陳富添強調，為推動5G智慧杆發展及應用，市府現階段正以「點、線、面」規劃場域，以驗證智慧杆的可行性。其中「點」已經建置10支智慧共桿；「線」則規劃於市地重劃區之特定路段進行擴大應用驗證；最後以「面」逐步擴展至全市。

新北資訊中心以AR技術推出吉祥物「小客」，民眾只要下載App並掃描智慧共桿裝置光標機，即可體驗與「小客」零距離互動。記者李成蔭／攝影
新北資訊中心以AR技術推出吉祥物「小客」，民眾只要下載App並掃描智慧共桿裝置光標機，即可體驗與「小客」零距離互動。記者李成蔭／攝影

新北市府已於市民廣場及府中重慶路周圍建置10支智慧共桿裝置光標機。圖／新北資訊中心提供
新北市府已於市民廣場及府中重慶路周圍建置10支智慧共桿裝置光標機。圖／新北資訊中心提供

新北資訊中心以AR技術推出吉祥物「小客」，民眾只要下載App並掃描市民廣場及府中周圍之智慧共桿裝置光標機，即可體驗與「小客」零距離互動。圖／新北資訊中心提供
新北資訊中心以AR技術推出吉祥物「小客」，民眾只要下載App並掃描市民廣場及府中周圍之智慧共桿裝置光標機，即可體驗與「小客」零距離互動。圖／新北資訊中心提供

新北市府已於市民廣場及府中重慶路周圍建置10支智慧共桿裝置光標機。圖／新北資訊中心提供
新北市府已於市民廣場及府中重慶路周圍建置10支智慧共桿裝置光標機。圖／新北資訊中心提供

「新北智慧光標」App下載引導圖。圖／新北資訊中心提供
「新北智慧光標」App下載引導圖。圖／新北資訊中心提供

新北 歡樂耶誕城

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