大稻埕遊客中心重新開幕 5大復古場景將成網紅打卡熱點
後疫情時代，為了提供優質旅遊諮詢服務，台北市大稻埕遊客中心今年進行整修，今天重新開幕，除增設無障礙及親子友善設施，2至3樓也規畫5大復古場景，仿舊時大稻埕中藥行、喫茶店、治裝所、燈苑與公學校等五大空間，遊客中心也提供的免費體驗復古服飾換裝服務，到訪旅客即可輕鬆變裝遊逛大稻埕。
北市副秘書長簡哲宏表示，遊客中心已於在地服務近5年，為提升歷史性建物結構安全及友善旅遊環境，委由工務局進行為期11個月整修，大稻埕遊客中心以煥然一新面貌登場，除維持歷史建物原貌外觀，更打造易遊環境，增設無障礙廁所與電梯、友善親子環境集哺乳室及整平公共空間地坪。此外，1樓門面全部更新，新設遊客中心招牌，讓國內外旅客更清楚識別遊客中心位置。
至於大稻埕遊客中心格局空間，1樓提供旅遊諮詢服務，入口處展示台灣知名插畫家徐至宏繪製的大稻埕觀光地圖；2至3樓彷彿走進時光機，可看到客安中藥行，依「埕內散步帖」按圖索驥探訪大稻埕遊玩景點或店家。
另外，場景也規畫窗邊的春生喫茶店，並拓印台灣知名文人名句，後進的菊元治裝所裡頭擺置各樣改良式復古服裝，並展示復古結婚禮服；3樓永樂燈苑更以大量燈籠交織裝置，繽紛多彩，宛如網美景點般的拍照場景，還有稻江公學校，讓遊客感受舊時上學氣氛。
北市觀光傳播局表示，大稻埕遊客中心重新開幕，遊客即日起至12月12日止，參與復古服飾換裝活動的旅客，也皆有機會獲得在地好禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言