大稻埕遊客中心重新開幕 5大復古場景將成網紅打卡熱點

後疫情時代，為了提供優質旅遊諮詢服務，台北市大稻埕遊客中心今年進行整修，今天重新開幕，除增設無障礙及親子友善設施，2至3樓也規畫5大復古場景，仿舊時大稻埕中藥行、喫茶店、治裝所、燈苑與公學校等五大空間，遊客中心也提供的免費體驗復古服飾換裝服務，到訪旅客即可輕鬆變裝遊逛大稻埕。

北市副秘書長簡哲宏表示，遊客中心已於在地服務近5年，為提升歷史性建物結構安全及友善旅遊環境，委由工務局進行為期11個月整修，大稻埕遊客中心以煥然一新面貌登場，除維持歷史建物原貌外觀，更打造易遊環境，增設無障礙廁所與電梯、友善親子環境集哺乳室及整平公共空間地坪。此外，1樓門面全部更新，新設遊客中心招牌，讓國內外旅客更清楚識別遊客中心位置。

至於大稻埕遊客中心格局空間，1樓提供旅遊諮詢服務，入口處展示台灣知名插畫家徐至宏繪製的大稻埕觀光地圖；2至3樓彷彿走進時光機，可看到客安中藥行，依「埕內散步帖」按圖索驥探訪大稻埕遊玩景點或店家。

另外，場景也規畫窗邊的春生喫茶店，並拓印台灣知名文人名句，後進的菊元治裝所裡頭擺置各樣改良式復古服裝，並展示復古結婚禮服；3樓永樂燈苑更以大量燈籠交織裝置，繽紛多彩，宛如網美景點般的拍照場景，還有稻江公學校，讓遊客感受舊時上學氣氛。