快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

大稻埕遊客中心重新開幕 5大復古場景將成網紅打卡熱點

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市副秘書長簡哲宏表示，遊客中心已於在地服務近5年，為提升歷史性建物結構安全及友善旅遊環境，委由工務局進行為期11個月整修，大稻埕遊客中心以煥然一新面貌登場。圖／北市觀光傳播局提供
北市副秘書長簡哲宏表示，遊客中心已於在地服務近5年，為提升歷史性建物結構安全及友善旅遊環境，委由工務局進行為期11個月整修，大稻埕遊客中心以煥然一新面貌登場。圖／北市觀光傳播局提供

後疫情時代，為了提供優質旅遊諮詢服務，台北市大稻埕遊客中心今年進行整修，今天重新開幕，除增設無障礙及親子友善設施，2至3樓也規畫5大復古場景，仿舊時大稻埕中藥行、喫茶店、治裝所、燈苑與公學校等五大空間，遊客中心也提供的免費體驗復古服飾換裝服務，到訪旅客即可輕鬆變裝遊逛大稻埕。

北市副秘書長簡哲宏表示，遊客中心已於在地服務近5年，為提升歷史性建物結構安全及友善旅遊環境，委由工務局進行為期11個月整修，大稻埕遊客中心以煥然一新面貌登場，除維持歷史建物原貌外觀，更打造易遊環境，增設無障礙廁所與電梯、友善親子環境集哺乳室及整平公共空間地坪。此外，1樓門面全部更新，新設遊客中心招牌，讓國內外旅客更清楚識別遊客中心位置。

至於大稻埕遊客中心格局空間，1樓提供旅遊諮詢服務，入口處展示台灣知名插畫家徐至宏繪製的大稻埕觀光地圖；2至3樓彷彿走進時光機，可看到客安中藥行，依「埕內散步帖」按圖索驥探訪大稻埕遊玩景點或店家。

另外，場景也規畫窗邊的春生喫茶店，並拓印台灣知名文人名句，後進的菊元治裝所裡頭擺置各樣改良式復古服裝，並展示復古結婚禮服；3樓永樂燈苑更以大量燈籠交織裝置，繽紛多彩，宛如網美景點般的拍照場景，還有稻江公學校，讓遊客感受舊時上學氣氛。

北市觀光傳播局表示，大稻埕遊客中心重新開幕，遊客即日起至12月12日止，參與復古服飾換裝活動的旅客，也皆有機會獲得在地好禮。

台北市大稻埕遊客中心今天重新開幕，2至3樓規畫5大復古場景，仿舊時大稻埕中藥行、喫茶店、治裝所、燈苑與公學校等五大空間，遊客中心也提供的免費體驗復古服飾換裝服務。圖／北市觀光傳播局提供
台北市大稻埕遊客中心今天重新開幕，2至3樓規畫5大復古場景，仿舊時大稻埕中藥行、喫茶店、治裝所、燈苑與公學校等五大空間，遊客中心也提供的免費體驗復古服飾換裝服務。圖／北市觀光傳播局提供

大稻埕 北市

延伸閱讀

大稻埕情人節煙火秀周六登場 新北忠孝碼頭交管禁行

相關新聞

別浪費醫療資源！蔡炳坤：16期疫苗預約落差大 系統應出狀況

第16期公費疫苗開放預約至今天中午12點為止，台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前台北市的預約狀況與實際的量落差大，以第十五...

北市250萬劑疫苗真不買？柯文哲：不是不買！是錢先不編

台北市長柯文哲要花28億元自購新冠第3劑疫苗，現在喊卡、不買了。柯文哲今天表示，「這個不是不買，而是保留預算科目就好，但...

北市65歲以上人口破20％、長者勞參率8％ 柯文哲點出勞動3問題

邁入少子高齡化，台北市長柯文哲表示，台北市65歲以上人口，從他剛上任的14%，現在已超過20%，已經從金字塔變成葫蘆型。...

雙城論壇12月1日登場 疫情影響規模歷屆最小

第12屆雙城論壇明天下午登場，由台北市長柯文哲、上海市長龔正分別致詞後，安排雙方副市長及秘書長進行主題演講，最後簽署3項...

打卡熱點金山波浪道路跑 第1名是金山高中學生

「我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，20日圓滿落幕，是萬金石馬拉松前一日舉辦短距離3.8公里的熱身賽路跑。當天跑第...

新北歡樂耶誕城首場活動登場 歌手齊聚辦派對

「2021新北歡樂耶誕城」將於本週五點燈開城，開城後一系列豐富的主題活動，將陪伴民眾溫馨過耶誕。市府將在12月4日、12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。