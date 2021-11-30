北市65歲以上人口破20％、長者勞參率8％ 柯文哲點出勞動3問題

邁入少子高齡化，台北市長柯文哲表示，台北市65歲以上人口，從他剛上任的14%，現在已超過20%，已經從金字塔變成葫蘆型。但相較於日韓長者的勞動參與率30%，台灣卻僅有8%，若長者勞參率太低，若重返職場，一定會出現勞動力不足，經濟一定會掉下來，北市府成立銀髮職務新創中心，改善中高齡就業市場。

柯文哲今天出席銀髮職務新創中心第1屆友善企業聯盟宣誓大會，柯文哲點出台北市的勞動市場有3大問題，包含結構性失業、銀髮族與青年就業率低。

柯文哲說，台灣有結構性失業，台灣外勞70萬人，但因疫情營造業完全缺工，企業每天吵著要外勞，以目前台灣失業率4%，約50萬以上失業人口，但卻要進口70多萬名外勞？政府應該要去解決學以致用，學用合一。

另外，柯也提到，台灣55歲以下就業狀況都沒問題，不過55歲之後勞參率明顯掉，65歲以上勞參率僅8％，相較於日韓，台灣長者勞動參與相當低。政府要去思考如何讓中高齡進入就業市場，否則台灣勞動力不足，經濟一定會掉下來。

柯也提到，目前平均壽命男性79、女性84歲，若長者不進入就業市場，65歲以後的19年天天去公園散步、跳土風舞，這也不是辦法，「要國家養19年也不太可能，所以要提高銀髮勞動，這也涉及國家的GDP成長」。

至於青壯年勞動問題，柯說，現在年輕人都是啃老，以前是草莓族現在啃老更可怕，常常畢業之後假借考研究所不就業，北市府也推動產學實習合作，讓年輕人儘早進入職場，也讓企業挑自己要的人。

北市勞動局表示，市府配合「中高齡及高齡者就業促進法」上路，率先今年6月在艋舺就業服務站設立「銀髮職務新創中心」，將職務重製拆解，量身打造適合中高齡勞工職缺，透過政府與企業共同「點燃」中高齡勞動，積極推廣健康勞動就業政策。