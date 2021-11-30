打卡熱點金山波浪道路跑 第1名是金山高中學生

「我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，20日圓滿落幕，是萬金石馬拉松前一日舉辦短距離3.8公里的熱身賽路跑。當天跑第一名是金山高中302班「何晢民」同學，金山區長廖武輝今天特別表揚致贈獎狀與小禮物，鼓勵他可朝路跑領域發展，並邀他明年3月19日繼續參加第二屆活動。

金山區長廖武輝今天表示，萬金石國際馬拉松是長距離的專業路跑賽事，非所有民眾都有機會參與，為了讓北海岸在地民眾也能一同參與路跑運動，也讓參加萬金石馬拉松的選手可以提前一天到金山區帶動地方經濟，特別在萬金石馬拉松前一日舉辦短距離3.8公里的健走路跑。

「我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，相當受到歡迎，因為特別選在萬金石馬拉松33至35公里的金山區磺清路段磺清大橋，這一段號風景很漂亮，被稱為「會跳舞的波浪大道」，也是萬金石選手最印象深刻的路段，同時也是吸引遊客拍照打卡著名景點。

廖武輝說，當天雖然陣雨不斷，但現場民眾熱情不減，活動熱鬧順暢，區內4位議員也親自到場支持，現場除了有金山高中學生團體外，也有非常多家庭參與，娃娃車隊、祖孫三代齊聚一堂，透過路跑大家一起動健康，非常有意義。第一名返回終點的金山高中302班何晢民同學，他特別致贈表揚獎狀與小禮物鼓勵。

金山高中校長賴來展表示，何哲民活潑、好動，愛好體育活動也投注許多心力，這次因受師長們鼓勵參加，全程冒著風雨努力衝第一，以後可以朝這方面發展，開啟生命的另一扇窗與可能，期許有朝一日成為金山之光。