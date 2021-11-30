北市直飲台12月起開放 每日清消、1周2次檢驗水質
過去受到疫情影響，台北市飲水機直飲台暫停開放，不過近日疫情趨緩，台北市自來水事業處將於12月1日重新開放，每日持續清維護、水龍頭消毒等作業，每周2次檢驗水質。
北水處表示，配合中央流行疫情指揮中心調整防疫措施，將於明天重新開放轄區直飲台，並同步開啟直飲地圖網頁查詢，提供民眾外出或運動時，便利安心又免費的解渴服務。
北水處說明，每座直飲台重新啟用前，將完成水質檢測及保養清潔工作，確保飲用水品質，未來場域管理單位會每日持續進行清潔維護、水龍頭消毒作業及每週2次水質檢驗，同時也會每季進行水質檢驗及維護管理查核。
北水處提醒，民眾可自備環保水壺，以便裝水飲用，並請保持社交距離，若需直接飲用，亦請避免觸及飲水噴口，以兼顧自身及他人的衛生。
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