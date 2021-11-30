北市直飲台12月起開放 每日清消、1周2次檢驗水質

過去受到疫情影響，台北市飲水機直飲台暫停開放，不過近日疫情趨緩，台北市自來水事業處將於12月1日重新開放，每日持續清維護、水龍頭消毒等作業，每周2次檢驗水質。

北水處表示，配合中央流行疫情指揮中心調整防疫措施，將於明天重新開放轄區直飲台，並同步開啟直飲地圖網頁查詢，提供民眾外出或運動時，便利安心又免費的解渴服務。

北水處說明，每座直飲台重新啟用前，將完成水質檢測及保養清潔工作，確保飲用水品質，未來場域管理單位會每日持續進行清潔維護、水龍頭消毒作業及每週2次水質檢驗，同時也會每季進行水質檢驗及維護管理查核。