新北歡樂耶誕城首場活動登場 歌手齊聚辦派對

「2021新北歡樂耶誕城」將於本週五點燈開城，開城後一系列豐富的主題活動，將陪伴民眾溫馨過耶誕。市府將在12月4日、12月5日於市民廣場辦理「耶誕歡樂派對」，邀請知名的「有趣市集」進駐，現場還會安排人氣歌手與舞團演出，讓民眾徜徉在音樂中，享受幸福耶誕。

新北市觀光旅遊局長蔣志薇表示，為提供獨具風味的耶誕體驗，我們特地邀來「有趣市集」，打造耶誕歡樂派對，40多家特色品牌齊聚，從下午1時到晚上8時陪伴大家一起度過耶誕城第一個週末」。

蔣志薇指出，活動現場文創與美食攤位雲集，像是擁有多種充滿耶誕氛圍佈置品與頭飾的「MIDNIGHT」；來自台灣的原創設計、商品大走可愛風的「方坊 Square Studio」；透過巧思保留花材新鮮度，打造獨一無二乾燥花的「JR.BAE 手作乾燥」等，還有各式販售香氛、居家擺設與創意小物的攤位，等待大家一起來挖寶。

蔣志薇說，除了好逛好買的文創選物外，現場也設有像是「lovero之呷人gogo」以各種香料熬煮，香甜微醺的熱紅酒，搭配耶誕城的溫馨耶誕氛圍，如同身處歐洲耶誕小鎮，提供民眾偽出國的浪漫感受，非常值得大家在這裡度過週末，挑選獨特的耶誕禮物。