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新北歡樂耶誕城首場活動登場 歌手齊聚辦派對
「2021新北歡樂耶誕城」將於本週五點燈開城，開城後一系列豐富的主題活動，將陪伴民眾溫馨過耶誕。市府將在12月4日、12月5日於市民廣場辦理「耶誕歡樂派對」，邀請知名的「有趣市集」進駐，現場還會安排人氣歌手與舞團演出，讓民眾徜徉在音樂中，享受幸福耶誕。
新北市觀光旅遊局長蔣志薇表示，為提供獨具風味的耶誕體驗，我們特地邀來「有趣市集」，打造耶誕歡樂派對，40多家特色品牌齊聚，從下午1時到晚上8時陪伴大家一起度過耶誕城第一個週末」。
蔣志薇指出，活動現場文創與美食攤位雲集，像是擁有多種充滿耶誕氛圍佈置品與頭飾的「MIDNIGHT」；來自台灣的原創設計、商品大走可愛風的「方坊 Square Studio」；透過巧思保留花材新鮮度，打造獨一無二乾燥花的「JR.BAE 手作乾燥」等，還有各式販售香氛、居家擺設與創意小物的攤位，等待大家一起來挖寶。
蔣志薇說，除了好逛好買的文創選物外，現場也設有像是「lovero之呷人gogo」以各種香料熬煮，香甜微醺的熱紅酒，搭配耶誕城的溫馨耶誕氛圍，如同身處歐洲耶誕小鎮，提供民眾偽出國的浪漫感受，非常值得大家在這裡度過週末，挑選獨特的耶誕禮物。
觀旅局表示，2天的市集活動現場，將邀來活力舞團及眾多創作歌手，從下午1點到5點，用音樂和舞蹈陪伴大家。12月4日會由HRC KIDS舞團熱力開場，接著由網路歌手創作田宇庭、華語創作男歌手黃霆睿及倆人Acoustic Too接力演出；12月5日由爵士鼓手李科穎首先上場，接著由音樂、插畫斜槓才女田心蕾LeiLei、創作新人琳誼及雙主唱創作樂團Control T帶來精彩表演，活動內容精彩豐富，絕對是民眾週末享受異國耶誕氛圍的首選之處。
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