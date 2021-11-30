9個月出租3成 新店寶高園區放寬條件再招商

新店寶高智慧產業園區今年3月開始招商後，原有72個單元目前出租22單元，尚餘50個單元今辦理第3次招商，除房租維持打折外，新北市經發局另放寬招租條件，取消投標廠商實收資本額1億元以上、必須承租6個單元、進駐後1年內應取得營運總部認定函等要件，提高廠商進駐意願。

第三次招商至明年1月3日截止受理投標，標租範圍包含標準廠房、標準廠辦、研發中設計中心及實驗場域及檢測中心。經發局表示，這次放寬50個單元投標條件，先前第1型標準廠房投標條件，以新設營運總部為要件，考量投資型態以擴大投資或增設廠房為主，故取消投標廠商實收資本額應為1億元以上、必須承租至少6個單元，且進駐後1年內應取得營運總部認定函等要件。

另本次租金優惠將比照前次，提供標準廠房租金6折優惠，其餘標準廠辦及研發中心租金75折優惠，已利後續有意進駐寶高業者投標。租金每平方公尺約172至257元，最低租期至少5年。