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柯文哲：無急迫性 28億元自購疫苗不編科目保留

中央社 / 台北30日電

北市副市長黃珊珊今天說，中央指COVID-19疫苗購買量足夠，北市考慮不買疫苗。台北市長柯文哲指出，無急迫性，不是不買，預算科目留著、28億元先不編，必要時再追加預算。

台北市政府日前規劃採購第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不過，民進黨台北市議員梁文傑今天在臉書（Facebook）表示，市府決定不買疫苖了。對此，黃珊珊回應指出，因中央購買量足夠，所以考慮不買疫苗，之後將正式對外說明。

柯文哲今天下午出席台北市立大學校慶後接受媒體聯訪時指出，不是不買，而是保留彈性，將預算科目留著、經費調整至新台幣1000元，28億元先不用編，必要時再追加預算。

對於梁文傑質疑北市府本來就買不到，柯文哲表示，因為預算是在8月編的，當時疫情比較緊繃，且中央疫苗進貨不穩定，但現在看起來如鴻海、台積電等要買是買得到，加上中央政策會調整，所以並沒有急迫性。

柯文哲指出，現在還不知道變種病毒對疫苗的抵抗力有多強，完整接種疫苗後是否不會感染也沒有資料可以判斷，所以隨著證據、資料累積，才可以做政策調整，要邁向新常態。

依據台北市衛生局提供市議會的預算內容，北市府原預計採購200萬至250萬劑疫苗，含疫苗購置、物流所需冷運冷藏及配送費、醫療機構診療及接種處置費、相關文宣及衛材與藥證申請等作業，編列約27億9700萬元預算。

疫苗 北市 柯文哲

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