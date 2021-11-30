北市老舊民權大橋改建 增加景觀橋自行車道、人行步道

北市內湖交通命脈民權大橋橋齡已逾39年，下陷30公分，北市府斥資15億多的預算改建，已於11月動工，預計於2025年6月完工，將增加景觀橋成為人行道與自行車道，連接松山、內湖兩地，副市長彭振聲今日出席動土典禮，祈求工程順利。

民權大橋跨越基隆河，橋長約1185公尺，橋寬約26.5公尺，1982年完工通車，為內湖往來北市中心的重要聯外道路。尖峰時段每小時平均車流量最高達4500輛次、橋齡39年。

彭振聲表示，民權大橋是松山、內湖主要幹道，車子經過時橋身震動大，雖然結構檢查沒問題，但後續國內外發生幾次斷橋事故，市府決定要進行改建工程，完工後除了解決安全問題，中繼橋樑也會成為行人步道。

新工處科長蕭志龍說，因預力混凝土受到載重增加、混凝土乾縮潛變及預力鋼鍵鬆弛等因素影響於外懸交接處產生懸垂沉陷，近年偶有駕駛陳情經民權大橋駛出松山區後有感受上下震動，影響行車舒適及安全，將採取增強橋梁體質替換上部結構方式改善現況。

新工處指出，為維持施工期間交通正常營運，將採3階段逐步推動，會先在基隆河下游側建造6線車道便橋，確保車流暢通，工期約620天。便橋通車後，再拆除舊橋面，並以輕巧的鋼材為原料，讓載重變輕，不增加橋墩重量，可加速工期。