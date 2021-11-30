台南提高非自住房屋稅率三讀通過 9332人受影響

台南市議會今天三讀通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案政黨協商版本，提高非自住房屋稅率，預估9332人受影響，占台南房屋稅課稅人數1.65%，明年7月1日起施行。

台南市政府抑制炒房，送審「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案（俗稱囤房稅制），但市議員意見不一，台南市議會25日政黨協商達成共識，提出政黨協商版本，今天三讀通過。

修正後的台南囤房稅制規定，持有台南市非自住房屋1戶者，每戶課徵1.5%；2戶至3戶者，每戶1.8%；4戶至5戶者，每戶2.4%；6戶以上者，每戶3.6%。

另外，公有房屋供住家使用、勞工宿舍及地上員工停車場、公立學校學生宿舍BOT案、公同共有、繼承應有部分及單獨繼承2戶以內者、符合「租賃住宅市場發展及管理條例」第17條規定之租賃住宅等房屋，予以排除適用差別稅率，按1.5%課徵。

起造人持有待銷售住家用房屋，於起課房屋稅3年內未出售者，按1.5%課徵；3年以上未出售者，按2.4%課徵。

台南市政府財政稅務局發布新聞稿指出，這次修正案對供自住使用者的本人、配偶及未成年子女全國合計3戶內，仍維持1.2%優惠稅率，絕不受影響，也使有能力擁有較多房屋者，多負擔一點稅，並對非屬囤房性質房屋及可能租金轉嫁問題設計相關配套措施。

財稅局統計，台南市民國110年房屋稅課稅人數約56萬4000人，受修法影響人數9332人，占全市房屋稅課稅人數1.65%。

財政稅務局長陳柏誠告訴中央社記者，修正案111年7月1日起施行，但納稅人112年5月才會收到稅單，此時再依法繳稅就行。

台南市政府市政會議9月24日通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，將非自住房屋稅率從1.5%提高到2.4%及3.6%，以抑制炒房。

市府10月統計，台南市單一法人最高持有達178戶，這個單一法人是家建設公司；自然人中有2人各自持有78戶居冠。