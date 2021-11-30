北市65歲以上人口破20% 柯文哲籲長者重返職場

台北市65歲以上人口突破20%，市長柯文哲說，長者勞參率太低，若不重返職場，一定會出現勞動力不足，因此市府成立銀髮職務新創中心，期待改善中高齡就業市場。

柯文哲今天出席銀髮職務新創中心第1屆友善企業聯盟宣誓大會暨第5屆菁業獎/青鳥展翅獎頒獎典禮致詞表示，台北市的勞動市場有3個問題，包含結構性失業、銀髮族與青年就業率低落，銀髮職務新創中心針對的就是第2個問題。

柯文哲說，台灣過了55歲後的勞動參與率迅速降低，到了65歲以上只剩下8.8%，相較日本、韓國顯得非常低；隨著少子化影響，加上台北市65歲以上人口已經突破20%，若長者不重返職場，一定會出現勞動力不足的問題，導致國家競爭力下降。

柯文哲指出，要解決這個問題，除了企業重新整理適合的職缺並提供職前訓練，還要改變整個社會氛圍，落實活到老學到老，每個人都要抱持終身學習的態度，特別是在後疫情時代，政府要讓傳統產業有能力轉型，否則產業會被淘汰，甚至拖垮整個社會。

配合中高齡者及高齡者就業促進法上路，台北市勞動局今年6月設立「銀髮職務新創中心」，媒合企業將職務拆解重製，針對55歲以上中高齡勞工打造適合職務，至今已有78家企業合計開出4427個職缺，包含麥當勞首次招募銀髮正職人員便開出1500個職缺、7-11提供1228個職缺等。