北市府：不自購第3劑疫苗 因中央購買量足夠

台北市政府日前規劃擬採購第3劑COVID-19疫苗。台北市副市長黃珊珊今天說，因中央回文購買量足夠，北市不買疫苗了。

黃珊珊接受媒體電話聯訪時說，中央已回文告知關於北市府疫苗採購規劃，因議會12月6日要審衛生局預算，基於禮貌先跟議會及各黨團報告，說明因中央購買量足夠，所以北市考慮不買疫苗，之後將正式對外說明。

台北市政府原先編列新台幣28億元預算擬採購第3劑COVID-19疫苗，市長柯文哲10月間赴議會專案報告時說，他與衛生福利部長陳時中討論過，會透過正式公文詢問中央疫苗採購規劃，再決定28億元要怎麼處理。

民進黨北市議員梁文傑今天透過社群網站臉書（Facebook）發文提到，北市府決定不買疫苗，他告知北市府，以公開招標方式本來就買不到。

至於梁文傑提到北市以公開招標方式本來就買不到疫苗，黃珊珊指出，尊重議員意見，且中央回文已清楚說明程序，目前不是程序問題，而是中央告知已購買足夠疫苗數量。

依北市衛生局提供議會預算內容，原預計採購 200萬至250 萬劑COVID-19疫苗，包含疫苗購置、物流所需冷運冷藏及配送費、醫療機構診療及接種處置費、相關文宣及衛材及藥證申請等作業所需經費，預算約27億9700萬元。