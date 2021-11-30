新北歡樂耶誕城12/3登場 周邊將交管

新北市交通局今天說，新北歡樂耶誕城活動將於12月3日至明年1月2日登場，屆時周邊道路和停車場均有交通管制，包括調整公車停靠點、YouBike暫停營運等，並將加強取締違停。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，新北歡樂耶誕城將於12月3日開城，一路展演至明年1月2日，主要燈區範圍的文化路、縣民大道、中山路將彈性調整號誌秒數，警察局也將加強取締沿線違停車輛，並提高重點違規路段巡邏。

交通局交通安全科長林昭賢於新聞稿中表示，縣民大道往土城方向於每天下午3時至晚間11時禁止左轉新站路，欲左轉車輛可提前改由漢生東路或駛至民權路左轉。

另考量市民廣場人潮眾多，市府周圍人行道將於每天下午4時至晚間11時禁止騎乘自行車，僅可以牽引通行，單車族請配合改走外側車道。

林昭賢說，快速公車952、932、920等路線調整停靠點；YouBike捷運板橋站1號出口站暫停營運，市民廣場旁的YouBike新站路站及新府路站調整營運時間。

交通局提醒，市民廣場地下停車場、特專三停車場及民權立體停車場將實施滿場管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場，出入口均有人員進行管制並驅離，僅開放住戶月租車進場。