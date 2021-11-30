企業發展土地難尋 新北釋14公頃公有地

新北市都會區地狹人稠，企業發展面臨用地難尋窘境，新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，整合土地媒合會，約釋出14公頃的公有土地招商案源，包括土城明德段商二用地、北大停二用地、林口力行段四種產專區標售，都在媒合範圍。

為促進疫後經濟發展與產業投資佈局，新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，整合土地媒合會、就業博覽會及名人講堂等三大主題，針對企業投資普遍面臨的尋找產業空間痛點，活動特別匯集經發局、地政局、財政局、捷運局、都更處及市場處等跨局處合作，約釋出14公頃的公有土地招商案源。

新北市長侯友宜表示，新北自推動招商一條龍服務以來，為號召更多國內外企業進駐投資，將招商一條龍單一窗口實質體現為本次一站式服務，讓企業能一次獲取投資過程中所需之資訊、諮詢及媒合等各項資源。

另活動與就服處合作「加倍」舉辦就業博覽會，由市府所服務之工業區立體化與招商一條龍廠商提供職缺，共有如鴻海科技集團、南亞科技、中華工程等18家企業參與就業博覽會現場設攤，共計釋出逾1700個關鍵職缺。