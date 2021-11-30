快訊

台鐵又收恐嚇信 稱帶球棒、炸彈「屏東搭莒光號北上炸總統府」

民族改造令：中國洩密《絕密新疆文件》說了什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業發展土地難尋 新北釋14公頃公有地

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市今舉辦招商高值加倍大會。記者李定宇／攝影
新北市今舉辦招商高值加倍大會。記者李定宇／攝影

新北市都會區地狹人稠，企業發展面臨用地難尋窘境，新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，整合土地媒合會，約釋出14公頃的公有土地招商案源，包括土城明德段商二用地、北大停二用地、林口力行段四種產專區標售，都在媒合範圍。

為促進疫後經濟發展與產業投資佈局，新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，整合土地媒合會、就業博覽會及名人講堂等三大主題，針對企業投資普遍面臨的尋找產業空間痛點，活動特別匯集經發局、地政局、財政局、捷運局、都更處及市場處等跨局處合作，約釋出14公頃的公有土地招商案源。

新北市長侯友宜表示，新北自推動招商一條龍服務以來，為號召更多國內外企業進駐投資，將招商一條龍單一窗口實質體現為本次一站式服務，讓企業能一次獲取投資過程中所需之資訊、諮詢及媒合等各項資源。

另活動與就服處合作「加倍」舉辦就業博覽會，由市府所服務之工業區立體化與招商一條龍廠商提供職缺，共有如鴻海科技集團、南亞科技、中華工程等18家企業參與就業博覽會現場設攤，共計釋出逾1700個關鍵職缺。

侯友宜 都更

延伸閱讀

南投社區活動中心違建問題 縣府將通盤檢討解決

新北電動自行車違規數今年暴增90% 交通局分析原因

淡江大橋構台12/31跨河煙火 光耀新北1314就愛你

新北工地深夜遭竊 小偷連螺絲起子也不放過

相關新聞

港湖女神高嘉瑜證實在板橋遭「家暴」 侯友宜回應了！

立委高嘉瑜證實自己在板橋某飯店遭男友施暴，引發各界熱議。新北市長侯友宜表示，新北目前沒有接到報案，相信警察局會去了解；家...

台北通頻出包單月4當機 北市：持續優化加快備援切換

台北市長柯文哲大力推動「台北通App」昨天再度當機，有民眾昨天下午約4點使用台北通時，卻屢出現登入失敗畫面，系統顯示網路...

企業發展土地難尋 新北釋14公頃公有地

新北市都會區地狹人稠，企業發展面臨用地難尋窘境，新北市府今舉辦「2021新北招商高值加倍大會」，整合土地媒合會，約釋出1...

雙城論壇議員轟索資難 北市：加強確認府會溝通

台北上海雙城論壇明天登場，再度有議員質疑索資難，明天就到舉辦了，出席名單還沒有出來，對此，北市府副發言人魏佑任表示，還針...

別讓耶誕城變交通黑暗「撒旦城」 侯友宜籲搭大眾運輸

廣受好評的新北歡樂耶誕城即將到來，但在地人卻哀嚎交通黑暗期讓當地成「撒旦城」。新北市長侯友宜表示，活動都鼓勵大家搭大眾運...

年底活動多還有Omicron攪局 侯友宜：7+7措施令人擔憂

Omicron變種病毒侵襲全球多國，但年底又將迎來許多活動，新北市長侯友宜表示，新北一定嚴格執行防疫規範，也盼中央面對國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。