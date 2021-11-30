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北水處：公園等處直飲台 12/1重新開放

中央社 / 台北30日電

台北自來水事業處今天指出， 配合中央流行疫情指揮中心調整防疫措施，12月1日重新開放直飲台，共601座，包含捷運站內135座及公園等處，提供民眾便利免費解渴服務。

北水處發布新聞資料表示，依台北市政府防疫措施，5月11日公告全面停用直飲台，因近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，12月1日重新開放直飲台，並同步開啟直飲地圖網頁供民眾查詢。

北水處指出，經統計，明天開放直飲台共601座，包含捷運站內135座，其餘設置地點有公園、登山步道、學校等處，後續將配合市府疫情小組會議進行滾動式修正，視狀況停用直飲台，

北水處說，每座直飲台重新啟用前，將完成水質檢測及保養清潔工作，確保飲用水品質，管理單位也會每天進行清潔維護，包含水龍頭消毒作業及每週2次水質檢驗。

北水處表示，每季會進行水質檢驗及維護管理查核，提醒民眾自備環保水壺，以利裝水飲用，並保持社交距離，若需直飲應避免觸及飲水噴口，兼顧自身及他人衛生。

疫情 水質 捷運

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