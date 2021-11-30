淡江大橋構台12/31跨河煙火 光耀新北1314就愛你

淡江大橋完成跨河構台，力拚2024年完工，新北市12月31日晚間將在淡江大橋構台首辦「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火，未來盼比照澳洲雪梨跨年煙火，成為台灣地標性煙火活動。

新北市長侯友宜今天上午主持「光耀新北－1314就愛你」跨河煙火記者會時表示，淡江大橋跨河構台已設置，將於12月31日晚間8時22分施放煙火13分14秒，同時因淡江大橋主橋長度約920公尺，因此，把這場年終煙火取諧音「一生一世就愛你」。

他指出，淡江大橋將於2024年完工，橋址位於台灣出國及返鄉的航線上，不僅是國家地標，也是思鄉的地標，更是新北的地標，才會選擇在年終施放橫跨淡水與八里兩岸的煙火，未來也將比照澳洲雪梨煙火，以期展現台灣的希望及夢想。

他表示，這次煙火秀將首次以12寸彈裝填彈藥珠增加施放煙火效果，煙火範圍長達1公里，為101大樓高度2倍，施放高度達350公尺，淡水河兩岸都可看到最美麗的煙火景像。當天將施放超過1萬發煙火彈，效果將超越101煙火，歡迎大家看完淡水河跨河煙火後，再趕到台北看101跨年煙火。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron新變種病毒，侯友宜指出，一定會從嚴防疫辦理活動，現場將依中央規定採嚴格防疫標準，以及在管制入口處落實實名制，更希望大家能落實防疫基本功，全程佩戴口罩。