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台北通頻出包單月4當機 北市：持續優化加快備援切換

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲大力推動「台北通App」，不過昨天再度當機，這已經是本月第4度當機狀況，台北市副發言人魏佑任表示，資訊系統會後續監控，避免狀況再度發生。本報資料照片
台北市長柯文哲大力推動「台北通App」，不過昨天再度當機，這已經是本月第4度當機狀況，台北市副發言人魏佑任表示，資訊系統會後續監控，避免狀況再度發生。本報資料照片

北市柯文哲大力推動「台北通App」昨天再度當機，有民眾昨天下午約4點使用台北通時，卻屢出現登入失敗畫面，系統顯示網路連線異常，請稍後再試字樣；台北通於11月17日才因瞬間湧入較多使用者查詢優惠地圖，導致熊好券當機情事，不到兩週又傳災情，這也是本月第4度當機，台北市副發言人魏佑任表示，資訊系統會後續監控，避免狀況再度發生。

魏佑任表示，台北通昨天的狀況，是因網路設備有一些異常現象，不過已經在一個小時排除，資訊系統也會後續監控，避免狀況再度發生。

北市資訊局也表示，因系統昨天下午3時40分至4時40分發生「部分網路服務異常」，造成惜物網、愛台北、台北通及市府官網部分功能無法使用，主要原因為網路設備異常所致，經緊急切換備援設備並回復設定，已於當日下午4時40分，受影響系統陸續恢復服務。

資訊局表示，後續將持續優化監控，加快備援切換速度，以縮短恢復時間，造成民眾不便深感抱歉。

北市 柯文哲

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