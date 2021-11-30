別讓耶誕城變交通黑暗「撒旦城」 侯友宜籲搭大眾運輸

廣受好評的新北歡樂耶誕城即將到來，但在地人卻哀嚎交通黑暗期讓當地成「撒旦城」。新北市長侯友宜表示，活動都鼓勵大家搭大眾運輸工具，去年即使湧入670萬人次，人車流狀況也都良好，市府一定會隨時監控狀況，也提醒參與民眾別忘記做好防疫措施。

新北歡樂耶誕城廣受好評，隨12月到來也即將開城，但有在地民眾哀嚎，這將造成交通黑暗期，是在地人每年的惡夢，直呼「耶誕城」讓當地變「撒旦城」。

侯友宜回應，每年活動都鼓勵大家搭乘捷運等大眾運輸工具，尤其在板橋站下車非常方便，步行即可到歡樂耶誕城，以去年經驗來看，活動湧入670萬人次，但人車流情況都非常順暢。

侯友宜呼籲，今年也拜託各位民眾，原則上多搭大眾運輸前往歡樂耶誕城，尤其不要忘記把防疫做好，新北一定用熱誠的心歡迎所有民眾到耶誕城走走，讓大家溫馨度過這一年，並迎接平安幸福的明年。