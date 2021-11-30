年底活動多還有Omicron攪局 侯友宜：7+7措施令人擔憂

Omicron變種病毒侵襲全球多國，但年底又將迎來許多活動，新北市長侯友宜表示，新北一定嚴格執行防疫規範，也盼中央面對國際疫情要快速調整步伐，尤其擔憂現在高風險國家之外可能出現疫情變化，此時「7+7」措施就令人相當擔憂。

十二月將至，接下來新北不只有歡樂耶誕城，還會有煙火施放活動，不過面對Omicron變種病毒來勢洶洶，也引發民眾關注接下來的防疫指引及相關安排。侯友宜表示，新北防疫將配合中央防疫指引，並嚴格執行，尤其活動區內的民眾一定要戴口罩、量體溫、實聯制及勤洗手等，市府也會針對人流量及交通運輸做好防疫管控。

侯友宜認為，目前全球疫情正變化中，政府在面對時一定要能快速調整步伐，尤其面對「阻絕於境外」，一定要採取更嚴謹的態度，像現在已經列了10個高風險國家，但未來如果還有其它國家有本土疫情或境外疫情，台灣就應該調整入境管制措施。

侯友宜憂心，面對高風險國家之外的國家，也可能出現疫情變化，此時「7+7」措施就令人擔憂，因為個案隨時有可能陰轉陽，所以還是期待中央面對疫情變化要更嚴謹，尤其當有國家出現Omicron變種病毒時，就要立即列為高風險國家，且要馬上做好管控，這是中央要用專業快速積極面對的重點。