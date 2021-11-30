耶誕樹掛家扶小朋友許願卡 遠雄廣場邀消費者共助圓夢

迎接耶誕假期商機，各地百貨多布置耶誕樹營造節慶歡樂氣氛。新北市汐止遠雄廣場別出心裁打造「許願聖誕樹」，第4度與基隆家扶中心汐止服務處合辦「聖誕熊幸福~愛心禮物大募集活動」。消費者如果願意化身耶誕老人，認領耶誕樹上受扶助小朋友的許願卡，並送回禮物和祝福卡，就可領取會員點數500點，一起傳送幸福。

有意認領家扶許願卡送出愛心禮物的民眾，可以取下遠雄廣場耶誕樹上的許願卡，再到服務台登記聯絡資訊、領取祝福卡。12月22日前將禮物準備好，連同並寫好祝福及鼓勵字句的祝福卡，送到服務台憑遠雄App就可領取500點會員點數。遠雄廣場12月25日下午3點舉辦聖誕熊幸福捐贈儀式，邀請小朋友一同歡度耶誕。

遠雄廣場表示，為了提供顧客更貼心的服務，打造優質數位服務平台，即日起汐止遠雄廣場會員App改版，12月1日到31日舉辦改版上線慶活動，舊App會員只要更新登入，新會員下載App，即可獲贈600元酬賓禮券（每卡限領一次），再享兩大加碼好禮，「好友揪揪樂」，推薦送50點；「幸運轉轉樂」，6點抽666點，享受更多個人化便利消費功能。

遠雄廣場12月舉辦多項多活動，12月的平日在美食街單筆滿150元，在銷貨明細填寫聯絡資訊投入抽獎箱，就有機會抽中「美食套餐10倍獎金」。12月的周末分別舉辦迷你足球聖誕遠雄盃、管弦音樂會、聖誕樹裝飾DIY，體驗妝點聖誕樹的樂趣等活動。

迎接耶誕節，遠雄廣場各休閒娛樂設施、主題樂園皆有不同優惠方案。3樓新開幕的湯姆熊歡樂世界，即日起到明年1月2日兌幣滿500元，贈送摸彩券1張，獎品有GOGORO電動車、Dyson吸塵器、Switch遊戲機等。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。