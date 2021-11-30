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港湖女神高嘉瑜證實在板橋遭「家暴」 侯友宜回應了！

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，家庭暴力是不被允許的，尤其大家面對弱勢遭施暴更要站出來，也呼籲受暴的一方不要保持沈默、勇敢發聲。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，家庭暴力是不被允許的，尤其大家面對弱勢遭施暴更要站出來，也呼籲受暴的一方不要保持沈默、勇敢發聲。記者李成蔭／攝影

立委高嘉瑜證實自己在板橋某飯店遭男友施暴，引發各界熱議。新北市長侯友宜表示，新北目前沒有接到報案，相信警察局會去了解；家庭暴力是不被允許的，尤其大家面對弱勢遭施暴更要站出來，也呼籲受暴的一方不要保持沈默、勇敢發聲。

傳出高嘉瑜在本月11日和林姓男友投宿板橋某間飯店，不只期間遭到施暴，還被控制行動自由長達兩日，無公開行程並整整消失一周後，也被人發現手上及脖子都有明顯外傷。她本人已經證實，並表示會在整理後統一向外說明。

侯友宜表示，新北目前為止都還沒有接到報案，他也是看到報導才知到高嘉瑜遭施暴一事，相信警察局之後會去做一些了解。他強調，家庭暴力本來就是不被允許的，尤其是弱勢民眾遭施暴時，大家更要站出來。

侯友宜提到，自己當年在刑事局與所有婦女團體一起訂定家庭暴力防治法，保護弱勢及該受保護的一方，這是大家應盡的責任，也呼籲受暴的一方不要保持沈默，該站出來就要站出來。

侯友宜 家庭暴力

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