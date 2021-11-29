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新北耶誕城本周五開跑並交管 樂高村鎮三大燈區超吸睛

聯合報 / 記者張睿廷李成蔭／新北即時報導
新北市歡樂耶誕城將在12月3日正式開城，活動內容不只會有演唱會，還會設置各種遊樂設施、網美拍照打卡景點，預計至少湧入上百萬人次參與。記者張睿廷／攝影
新北市歡樂耶誕城將在12月3日正式開城，活動內容不只會有演唱會，還會設置各種遊樂設施、網美拍照打卡景點，預計至少湧入上百萬人次參與。記者張睿廷／攝影

新北市歡樂耶誕城將在12月3日正式開城，活動內容不只會有演唱會，還會設置各種遊樂設施、網美拍照打卡景點，預計至少湧入上百萬人次參與。新北市交通局表示，屆時將會有一系列交通管制措施，包括人流控管、交通疏導、違停取締等，避免活動現場出現嚴重交通問題。

新北市歡樂耶誕城此次除打造獨家3D樂高雷射光雕投影秀，還將展出全台最大的14米高LEGO耶誕老人。今年耶誕城將有三大燈區，包括新北市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」，市府要邀請全台民眾一起來新北度過這場冬季最大盛事。由於往年耶誕城都會湧入大批民眾，新北市交通局也做好準備，將祭出系列管制措施。

交通局指出，市府會鼓勵民眾使用大眾交通工具，包括捷運環狀線、板南線及台鐵、高鐵、快速公車進入活動會場，如此一來將可避免板橋周邊出現嚴重塞車情形。在耶誕城期間，公車也會加開班次，並調整板橋公車站952、932、920、948快速公車由4號月台停靠至麗寶百貨側及1號月台前方。

交通局表示，活動會場周邊的交通號誌也會派人疏導，會調整行人時相，延長行人穿越馬路的時間。其中，演唱會期間市府周邊行保路口延長行保至晚間11時，並視散場人潮狀況，人行道交通錐外推占用縣民大道外側2公尺(啟動時機由指揮中心下達)。板橋車站南門縣民新府、縣民新站2處路口，行人進出動線分流。

交通局指出， 耶誕城期間，市民廣人行道在下午4時至晚間11時將禁止騎乘自行車，駐警隊及分局加強勸導取締，觀光局保全協助勸導。

交通局提到，捷運板橋站1號出口Youbike站點在活動期間將暫停營運，另在市民廣場旁的新站路站及新府路站在平日下午4至晚間12時將暫停營運，演唱會(12月11、12日)於中午12至晚間12時止暫停營運。

交通局補充，他們會請周邊停車場(市民廣場、大小遠百、百揚大樓、板橋車站)加派人員疏導，實施滿場機制，分局協助業者驅離。另外會請警察局在縣民大道、文化路、中山路機動巡查，加強取締。

新北歡樂耶誕城今年將有三大燈區，包括新北市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」。記者張睿廷／攝影
新北歡樂耶誕城今年將有三大燈區，包括新北市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」。記者張睿廷／攝影

公車 樂高

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