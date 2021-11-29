不滿黨黑箱小圈圈？ 曾掛民眾黨參選 朱哲成宣布退黨

曾於2020披掛民眾黨參選立委的民眾黨代表朱哲成，今天在臉書宣布「我在此宣布，退出台灣民眾黨」。

曾是民進黨員的朱哲成，2019年以民眾黨籍參選苗栗海線立委，2020選戰結束，儘管參選失利，但朱後擔任黨職，直到去年九月離開黨職務，不過相隔一年，朱哲成宣布退出民眾黨。

朱哲成今天在臉書提到，想了一年，這是一個很難過決定，2014年他參與政治，沒想過出來選舉，也沒想過成為意見領袖，第一份政治工作是議員輔選團隊的無酬志工，第一次的任務是在市場裡發傳單，第一次因為候選人當選而開心的對象是台北市長柯文哲。

朱哲成提到，他曾經相信的「公開透明」，現在民眾黨派任長官、選任候選人、做決策時被黑箱小圈圈取代，曾經引為座右銘的「愛與擁抱」，已變成了仇恨和政治口水。甚至柯常說到「雖然我們有不同的過去，但是會有一樣的未來」，但現實卻是國民黨二三線地方山頭占據黨的資源，他們的過去跟未來都不是支持柯文哲，也從來不是白色力量的追隨者。

朱哲成表示，他是本土派、堅持守護台灣主權、反國民黨；他是左派，不要家族財閥操控脆弱不堪的政治。而大量吸收國民黨地方勢力的民眾黨，跟這樣的價值相同嗎？以前他們最反對的馬英九，現在變成可以合作的對象，矮化台灣的羅智強是現在的政治夥伴，毫無誠信又親中的韓國瑜，旗下的大將一個接一個跑進民眾黨裡來。

朱哲成說，現在這個與國民黨並肩、擁抱地方派系、兩岸立場模糊，且以宮廷政治為常態的政黨，跟他想傳遞給選民的理念不同。現在的民眾黨也已不是那個他追尋的白色力量。

朱說，這兩年來，上至民眾黨高層，下至志工支持者，都堅稱民眾黨非藍非綠，只有柯文哲說自己是綠的，但在民調長期呈現出來的數字上，社會大眾很明顯地把民眾黨歸類到泛藍的光譜上去。

朱也提到，2018年以前的柯市長，是代表本土政權的進步力量，是有別於傳統統獨選民之外，公民社會的最大公約數，但現在的民眾黨除了反對民進黨，還剩下什麼？