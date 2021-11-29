修樹無厘頭毀領角鴞家？ 北市：領角鴞還在 僅修剪藤蔓

有民眾投訴，虎林公園整體改造今年7月修剪樹木時，竟將樹上的領角鴞巢連樹枝砍除，導致領角鴞家族失去家後不再復返，對此，北市公園處今天表示，公園處先前修剪樹木，僅作藤蔓移除及適度枝葉修剪，未發現領角鴞繁殖樹洞，近期仍傳出領角鴞叫聲，顯示領角鴞仍在公園範圍內活動。

公園處表示，東明公園樹木修剪頻率與以往並無差別，因附近人口漸增，藍鵲不喜人群，可能因此漸少出現蹤跡。由於虎林公園一株稜果榕樹遭藤蔓密集攀附，顧慮已影響樹木生長，導致枯枝斷裂，甚至可能造成樹倒風險，因此進行藤蔓移除作業，並修剪枝葉。

公園處也表示，施作期間，有注意避開鳥類育雛期，並未於該樹發現鳥巢，樹木移除藤蔓後已逐漸恢復生長。

公園處提到，市府接獲里長反映領角鴞問題後，已於今年9月7日邀集北市立動物園及社團法人台灣猛禽研究會與里長現場會勘，認為該棵樹木非領角鴞繁殖樹洞位置，推測領角鴞巢洞應在鄰近樹木或山區，動物園表示，從里長描述近期還有聽到領角鴞叫聲情形，顯示領角鴞還停留在周邊綠地，依現場周遭綠帶相連環境，應不影響領角鴞生存。

北市動物保護處提到，由於領角鴞多半利用天然樹洞繁殖育雛，虎林公園周邊尚有永春陂濕地公園及四獸山等郊山森林，原本就適合領角鴞生存；因與人們居住環境與活動領域重疊，公園裡的麻雀、白頭翁、老鼠、青蛙、蜥蜴等被領角鴞當作食物來源，而成為穩定活動場域，但虎林公園不一定為繁殖、育雛之固定地點。

工務局提到，每年5至11月為防汛期，高溫多雨易導致植物快速生長，若公園內樹冠層積壓大量藤蔓，可能會造成樹木傾倒，造成市民生命財產損失。為降低意外風險，公園處必須進行樹木修剪，但僅針對藤蔓及枯枝部分，應不致影響領角鴞生存。

至於東明公園周遭環境，原先有台肥出租國宅為5層樓、219戶，109年東明公宅住民入住後，公宅興建為21層樓、700戶，建物變大、人口變多，公園早、晚使用民眾較原先增加一倍以上，推測可能是建物及公園活動民眾增加，讓台灣藍鵲這兩年較少出現在東明公園。