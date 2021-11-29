台北通App又出包 北市：市府網路設備異常當機1小時

台北市議員許家蓓表示，台北通App今天又無法使用，至今異常狀況共4次。台北市資訊局指出，下午因市府網路設備異常，導致官網、台北通等無法使用，當機約1小時，已恢復。

民進黨籍北市議員許家蓓透過社群網站臉書（Facebook）發文提到，台北通App下午再度當機，讓民眾無法使用台北通掃描實聯制，台北市政府既然要整合多項功能至台北通，應確保系統穩定性。

許家蓓說，台北通App至今已發生異常狀況達4次，經向資訊局索取資料發現，包含11月5日，因流量忽然增加，導致頻寬無法負荷，造成民眾無法使用台北通App查詢熊好券。

許家蓓表示，11月6日，因網路傳輸逾時，熊好券又出現錯誤狀況，17日則因優惠商家及地圖使用流量暴增，產生系統異常，加上今天又出現無法使用狀況，共出包4次。

台北市政府資訊局發布新聞資訊指出，今天下午3時41分接獲通報，部分資訊系統異常，經逐項檢測後，確認原因為北市府網路設備異常，導致市府官方網站、台北通App等無法使用，下午4時40分已排除障礙，系統陸續恢復服務。