汐止綠色廊道蒜香藤盛開 淡紫花朵好迷人

冬天到了，在汐止區禮門里的綠色廊道，現在棚架上開滿了蒜香藤，因為，這種花就跟它的名字一樣，會散發出蒜頭的清香味，所以，走過去都能聞到特殊花香，而且淡紫色花朵滿開，附近居民都說好美，也歡迎大家來賞花。

禮門里長李朝發說，這個時節正好是蒜香藤陸續盛開，現在都開在棚架上，從上頭望下去真的很美，從十年前就開始在綠色廊道種下了蒜香藤，就好像百香果、紫藤花一樣，佈滿棚架上方，有些還有會垂到鐵架旁，也邀請大家來賞花。

從禮門里基隆河畔的綠色廊道入口意象意象進去，原本上頭爬滿了百香果、錦屏滕，不過，現在更熱鬧，淡紫色的蒜香滕盛開，站在樓上往下望，真的好美，花不但從底下步道的花台己經成功的爬上鐵架上，垂落的紫色花朵真的很吸晴，今年幾乎都開在棚架上，志工們為了讓更多散步休閒的民眾能夠近距離欣賞，還花時間調整了一下，民眾說，綠色廊道真的很漂亮，尤其入口處有垂蔓的感覺很特別，走在綠色廊道很舒服。