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資收站搬搬抬抬 汐止江北里70歲志工不喊累

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里70歲的志工一次搬著二十幾公斤重的回收紙箱，也不喊累。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里70歲的志工一次搬著二十幾公斤重的回收紙箱，也不喊累。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區江北里成立黃金資收站已經好幾年，越來越多里民加入，也讓回收量一直增加，而志工們也付出勞力搬搬抬抬，70歲的志工一次搬著二十幾公斤重的回收紙箱，也不喊累，跟年輕年有得比，直說當志工有力出力，很快樂。

星期一一大早，汐止區江北里黃金資收站固定開張，十幾位的志工分工合作，有人協助登記回收點數，也有志工是忙著將民眾拿來的回收物放在台子上秤重，搬搬抬抬是粗重活，不過，一位今年才加入已經快70的志工大姊，搬東西的體力卻一點也不輸年輕人，將現場堆積如山的紙箱紙類回收物，跟著大伙一起搬上垃圾車，一梱一梱的抬上車，雖然，是紙類但是卻不輕，才剛搬完一整車，又有民眾推了一整個手推車的紙類來，有些一箱裝的就有20公斤重，但里長或是志工大姊，都一人抬一箱，似乎一點也不吃力。

志工說，來當志工很好，可以幫里長忙，又可以為居住的環境出一分力，搬重物還好，因為，年輕時做粗活習慣了，現在有力就出力，而且當志工還能交朋友真的很開心。

江北里長謝祚敏指出，黃金資收站成立到現在也五、六年了，一路走來不管是颳風下雨，都很感謝這些志工辛苦付出，經常搬東西搬上搬下，搬重物太重時有時還需要兩個人或三個人一起搬。像是紙箱回收有時輕的十公斤，有時紙箱疊的好的話，尤其是書本疊的話，都大概要2、30公斤。

謝祚敏表示，最近加入的志工大姊以前在做工地小工，還蠻有力氣的，今年幫忙黃金資收站也很願意搬搬抬抬，真的很認真，里內的志工大嫂、阿姨都一樣，搬搬抬抬都不輸年輕人，儘管志工們有些都上年紀了，但都很願意付出，很感謝他們。

汐止 垃圾車

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