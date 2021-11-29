淡水獅子會健行祭百萬大獎 攜手警局反毒反飆

淡水國際獅子會在前(27)日舉辦反毒反飆車健行活動，特別祭出總價值百萬大獎摸彩品，大電視就多達17台，腳踏車20台等200多項的獎品。淡水警分局刑警歌手林慶宏與卡哇伊的警察寶寶受邀舞台，將反毒、反詐騙、反飆車等犯罪預防及交通安全觀念深植在每位民眾的腦海中。

淡水獅子會長陳志鵬表示，由於今年在民眾疫苗普遍施打及遵守防疫規定，國內疫情逐漸趨緩下，雖然氣候下著大雨，但依然吸引上千餘人熱情參與，今年是獅子會舉辦健行的第21年，特別祭出總價值百萬大獎摸彩品。

此外這次的反毒反詐騙主題當中，淡水警分局刑警歌手林慶宏與卡哇伊的警察寶寶受邀舞台上跟現場民眾活潑互動，將反毒、反詐騙、反飆車等犯罪預防及交通安全觀念深植在每位民眾的腦海中，而刑警歌手林慶宏也在台上高歌唱出動人歌曲為現場活動氣氛加溫。

此外，紅樹林有線電視，也在現場發送小贈品，針對這次的反毒反飆反詐騙的主題相當支持，將健康休閒與犯罪預防概念結合，加深民眾對新興毒品及詐騙手法的警覺性和預防觀念，參與活動的民眾收穫滿滿。