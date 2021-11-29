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金山六股里活化土地 髒亂點變成小花園

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里一處竹林堆滿廢棄雜物，里長鐘鼎平將這塊髒亂點重新整理，活化成為小花園。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里一處竹林堆滿廢棄雜物，里長鐘鼎平將這塊髒亂點重新整理，活化成為小花園。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六股里靠近慶元宮附近，有一處竹林堆滿廢棄雜物，不但有礙景觀發展，更是影響居民環境與生活，里長鐘鼎平為了改善髒亂點，並且也將閒置空間活化，近來將這塊髒亂點重新整理，要打造為六股里的新亮點，活化成為小花園。

綠美化工人以及志工的清理、整地，近來也著手開始種下花卉，而里長也跟著大家拿起鋤頭，先將地整平，除去叢生的雜草，隨後再一一種下植物與花卉，完成後就待開花時節，居民可以前來賞花，而行經路過也不再因為髒亂陰暗只想快步離開，反而會停下腳步細細欣賞。

六股里長鐘鼎平說，過去這塊閒置土地，因為竹林隱蔽，往往就被當成棄置垃圾的地點，為了改善這個問題，與地主溝通協調，終於取得同意，將堆置的廢棄物清整乾淨，讓視野變得開闊，加以花卉、綠美化種植，讓髒亂點煥然一新變成小花園，也為周遭民眾的居家生活環境品質大提升。

綠美化 金山 賞花

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