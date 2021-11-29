投入最美市議員選戰？山田摩衣：秉持水牛精神深耕基層

評估爭取民進黨提名參選明年新北市議員（板橋區）的立法院長游錫堃秘書山田摩衣，傍晚在臉書表示，為讓政治工作更精進，傾聽民眾所需，規劃出更貼近民意政策，接下來「將秉持水牛精神，深耕基層」，投入最美市議員選區幾成定局。

山田摩衣也在發文中，特別感謝游錫堃多年來的栽培及愛護，「我，將到第一線聆聽民意」。

若山田摩衣確定投入，明年板橋區市議員選舉，國民黨有被勸進參選的新北市副發言人、最美背後靈戴湘儀，評估參選的國民黨發言人、北漂最正主持人李明璇，以及民進黨現任市議員戴瑋姍，無黨籍前市議員李婉鈺，5人將成最美戰爭。

山田摩衣表示，為讓政治工作更精進，傾聽民眾所需，規劃出更貼近民意的政策，接下來將秉持水牛精神，深耕基層，努力讓自己吸收更多養分、更加茁壯，並能做出最大的付出與貢獻。